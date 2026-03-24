Sao trẻ Barca nổi giận khi bị thay ra

Lamine Yamal và Fermín López công khai sự không hài lòng với quyết định thay người của HLV Hansi Flick.

Barcelona thắng Rayo Vallecano thuộc vòng 29 La Liga tại Camp Nou hôm 22/3, nhưng sau trận, tâm điểm lại không nằm ở tỷ số. Ánh nhìn đổ dồn vào phản ứng của Lamine Yamal và Fermín López khi cả hai bị rút khỏi sân.

Fermín là người rời sân sớm hơn. Phút 61, anh nhường chỗ cho Dani Olmo. Tiền vệ này vẫn vỗ tay cảm ơn khán giả, bắt tay đồng đội và ban huấn luyện. Nhưng ngay sau đó, anh đá mạnh vào thùng nước ngoài đường biên, không giấu được sự bực bội.

HLV Hansi Flick không né tránh câu hỏi về tình huống này. Ông trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi cần thay đổi. Cậu ấy phải chấp nhận, vì Dani Olmo cũng là một cầu thủ rất giỏi”.

Lamine Yamal khó chịu khi bị thay ra sân sớm.

Nếu Fermín chỉ bộc lộ cảm xúc trong khoảnh khắc, thì Lamine Yamal lại mang theo sự khó chịu lâu hơn. Anh rời sân ở phút 82 để nhường chỗ cho Rashford. Khi bước ra ngoài, tiền đạo trẻ tránh nhìn HLV Flick, dù vẫn bắt tay theo phép lịch sự.

Trên đường về ghế dự bị, Yamal nhiều lần chỉ tay về phía khu kỹ thuật. Ngồi xuống, anh tiếp tục phàn nàn với trợ lý Arnau Blanco: “Lúc nào cũng vậy. Thật điên rồ”. Khi được trấn an, anh vẫn chưa nguôi: “Chỉ mình tôi, lúc nào cũng là tôi”.

Sự bức xúc chưa dừng lại ở đó. Ít phút sau, Yamal rời khu vực ghế dự bị, đi vào cầu thang dẫn xuống đường hầm. Thủ môn Szczesny phải tiến đến để trấn an người đàn em.

Đây không phải lần đầu Yamal phản ứng khi bị thay ra. Trước đó, ở trận gặp Levante, anh cũng từng tỏ thái độ tương tự.

Với Flick, đây là điều ông không mong muốn. Nhưng ở góc độ khác, nó cũng cho thấy khát khao thi đấu của các cầu thủ trẻ. Họ muốn ở lại sân, muốn tạo dấu ấn, muốn chứng minh mình xứng đáng.

Dù vậy, ở cấp độ này, cảm xúc cần được đặt dưới kỷ luật. Quyết định của HLV là điều không thể tranh cãi trong trận đấu.

Barcelona có thể hài lòng với kết quả, nhưng những gì diễn ra trên băng ghế dự bị cho thấy Flick vẫn còn việc phải làm. Không chỉ là chiến thuật, mà còn là cách giữ phòng thay đồ ở trạng thái ổn định.