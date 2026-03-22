Bạn gái cũ của Yamal kêu cứu

  • Chủ nhật, 22/3/2026 11:13 (GMT+7)
Nicki Nicole trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng, chỉ vài tháng sau khi chia tay Lamine Yamal.

Sự cố khiến nữ ca sĩ không giấu được sự bức xúc và lo lắng.

Những ngày gần đây, người hâm mộ phát hiện nhiều hoạt động bất thường trên tài khoản Instagram của Nicki Nicole. Đáng chú ý nhất là việc kênh phát sóng, nơi cô thường xuyên tương tác trực tiếp với fan, bất ngờ biến mất.

Tờ Sport dẫn lại lời Nicki cho biết: "Người xâm nhập vào tài khoản của tôi sẽ không thoát đâu. Vài ngày trước, kênh phát sóng của tôi biến mất và đến hôm qua tôi mới hiểu lý do. Có người sử dụng tài khoản của tôi suốt nhiều tuần mà tôi không hề hay biết. Điều đó khiến tôi tổn thương nhất, vì tôi thường xuyên trò chuyện với mọi người ở đó".

Không dừng lại ở việc xóa nội dung, tay hacker còn âm thầm thao túng tài khoản. Theo lời nữ ca sĩ, người này gửi tin nhắn rồi xóa để tránh bị phát hiện, đồng thời thực hiện nhiều lượt "thích" bất thường đối với các bài đăng gây tranh cãi.

"Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và vì sao ai đó lại làm vậy. Họ gửi những tin nhắn vô nghĩa, thích những thứ mà tôi sẽ không bao giờ tương tác. Thật vô lý khi tôi phải lên tiếng giải thích những điều như thế này", Nicki chia sẻ thêm.

Nicki đăng tải video nói về việc bị hack tài khoản cá nhân.

Cô cũng thừa nhận vụ việc ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của mình: "Tôi chỉ tập trung vào âm nhạc, không làm gì sai, nhưng những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Điều đó khiến tôi rất mệt mỏi".

Dù vậy, Nicki khẳng định tình hình hiện được kiểm soát. Tài khoản của cô được bảo mật trở lại và không còn dấu hiệu bị xâm nhập. Nữ ca sĩ cảnh báo người hâm mộ về nguy cơ mất an toàn trên mạng xã hội, khuyến khích mọi người nâng cao cảnh giác để tránh rơi vào tình huống tương tự.

Tên tuổi của Nicki được biết đến rộng rãi sau mối tình với tài năng trẻ Yamal. Cuối năm 2025, cặp đôi xác nhận chia tay sau 3 tháng. Sự khác biệt về môi trường sống, cường độ công việc và áp lực dư luận được cho là những yếu tố khiến 2 người khó tìm được tiếng nói chung.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

