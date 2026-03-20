Cú lừa phạt đền của Yamal khiến Newcastle sập bẫy

Sự phối hợp tinh tế giữa các cầu thủ Barcelona giúp Lamine Yamal thực hiện hai quả phạt đền quan trọng trước Newcastle.

Sự phối hợp tinh tế giữa các cầu thủ Barcelona giúp Lamine Yamal thực hiện hai quả phạt đền quan trọng trước Newcastle.

Barcelona không chỉ vượt qua Newcastle bằng sức mạnh tấn công, mà còn cho thấy sự tinh quái trong từng chi tiết nhỏ, đặc biệt ở các tình huống phạt đền của Lamine Yamal.

Kịch bản diễn ra tại Camp Nou thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 19/3 gần như lặp lại những gì đã xảy ra ở lượt đi trên sân St James’ Park. Khi Barcelona được hưởng phạt đền ở cuối hiệp một, các cầu thủ đội chủ nhà chủ động “che chắn” khu vực chấm 11 m để tạo điều kiện tốt nhất cho Yamal thực hiện cú sút.

Nếu ở trận lượt đi, Joao Cancelo đứng chắn trên chấm phạt đền để ngăn cầu thủ Newcastle gây áp lực, thì tại Camp Nou, nhiệm vụ này được Gerard Martín đảm nhận. Hậu vệ trẻ của Barcelona đứng như một “lá chắn”, giữ khoảng trống và tránh sự can thiệp từ đối phương.

Ở phía trên, Raphinha tiếp tục đóng vai “nghi binh”. Tiền đạo người Brazil cầm bóng, thu hút sự chú ý và những lời khiêu khích từ cầu thủ Newcastle, trước khi bất ngờ trao lại cho Yamal ở thời điểm cuối cùng. Điều này giúp cầu thủ sinh năm 2007 giảm áp lực tâm lý trước khi thực hiện cú đá.

Chiến thuật này phát huy hiệu quả. Yamal thực hiện thành công cả hai quả phạt đền trong hai lượt trận, với bàn thắng tại Camp Nou giúp Barcelona dẫn 3-2 trước giờ nghỉ, tạo bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

Sau trận, Raphinha tiết lộ quyết định nhường quyền đá phạt đền không phải ngẫu nhiên. “Hiện nay, các thủ môn đều nghiên cứu rất kỹ. Ai thực hiện không quá quan trọng, mà là cảm giác trong trận. Lamine nói cậu ấy rất tự tin. Khi thấy điều đó, bạn sẽ tin tưởng”, cầu thủ người Brazil chia sẻ.

Tình huống này cho thấy sự trưởng thành của Yamal, đồng thời phản ánh sự ăn ý trong cách vận hành của Barcelona. Không chỉ đơn thuần là một quả phạt đền, đó còn là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin giữa các đồng đội.