PSG ra giá 350 triệu euro cho Yamal

  • Thứ ba, 24/3/2026 06:00 (GMT+7)
Paris Saint-Germain đang chuẩn bị cho một động thái có thể làm rung chuyển toàn bộ thế giới bóng đá khi lên kế hoạch chiêu mộ Lamine Yamal.

Theo Fichajes, đội bóng thủ đô Paris sẵn sàng đưa ra lời đề nghị lên tới 350 triệu euro, con số đủ sức phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng từng tồn tại.

Sự thăng tiến của Lamine Yamal trong thời gian qua là điều không thể phủ nhận. Ở tuổi đời còn rất trẻ, anh đã nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình Barcelona và tuyển quốc gia, gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật, tốc độ và sự tự tin hiếm thấy. Chính điều đó khiến PSG coi cầu thủ 18 tuổi là trung tâm cho một kỷ nguyên mới, nơi họ muốn xây dựng lại đế chế với những ngôi sao trẻ tài năng bậc nhất.

Tuy nhiên, Barcelona đang ở trong tình thế nhạy cảm. Về mặt thể thao, họ không có bất kỳ ý định nào để Yamal ra đi. Anh được xem là tương lai của câu lạc bộ, biểu tượng cho giai đoạn tái thiết sau nhiều năm biến động. Nhưng thực tế, khi đối mặt với một lời đề nghị khổng lồ chưa từng có, ban lãnh đạo "Blaugrana" có thể phải cân nhắc.

Về phía Yamal, cầu thủ này vẫn thể hiện sự gắn bó với Barcelona và chưa có dấu hiệu muốn rời đi. Điều đó khiến thương vụ trở nên phức tạp hơn, khi quyết định cuối cùng không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở tham vọng cá nhân và định hướng phát triển sự nghiệp.

Không chỉ có PSG, một số CLB tại Saudi Arabia cũng sẵn sàng phá kỷ lục để sở hữu Yamal. Chỉ cần cái gật đầu từ cầu thủ sinh năm 2007, lịch sử chuyển nhượng sẽ được viết lại.

