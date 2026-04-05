Tối hậu thư cho bóng đá Italy

Italy đối mặt nguy cơ bị tước quyền đồng đăng cai Euro 2032 khi chỉ có một sân đạt chuẩn, trong bối cảnh UEFA yêu cầu chốt danh sách 5 địa điểm vào tháng 10.

Viễn cảnh đen tối có lẽ chưa buông tha bóng đá Italy.

Italy đang bước vào giai đoạn then chốt trong cuộc đua giữ quyền đồng đăng cai Euro 2032 cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo yêu cầu từ UEFA, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) phải trình danh sách tối thiểu 5 sân vận động đạt chuẩn tổ chức giải đấu trước tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, thực tế hiện tại đặt họ vào tình thế báo động.

Tính đến lúc này, chỉ có Allianz Stadium (Turin) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe từ UEFA về cơ sở vật chất, an toàn và thương mại. Trong khi đó, các dự án nâng cấp những sân biểu tượng như San Siro (Milan), Olimpico (Rome) hay sân tại Naples đều rơi vào tình trạng đình trệ. Những vướng mắc về pháp lý, tài chính và quy hoạch đô thị khiến tiến độ cải tạo bị kéo dài.

UEFA được cho là gửi thông điệp rõ ràng tới FIGC về việc không có ngoại lệ. Nếu Italy không đảm bảo đủ số lượng sân đạt chuẩn đúng hạn, khả năng bị giảm vai trò hoặc thậm chí mất quyền đăng cai là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là cú giáng mạnh vào uy tín của bóng đá Italy, vốn đang chịu nhiều sức ép sau những thất bại liên tiếp ở cấp độ đội tuyển.

Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, FIGC buộc phải tăng tốc các dự án nâng cấp hoặc tìm phương án thay thế. Nếu không kịp xoay chuyển tình thế, Euro 2032 hoàn toàn có nguy cơ chứng kiến Italy chỉ góp mặt với tư cách đội tham dự giải thay vì là chủ nhà.