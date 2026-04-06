Cựu sao MU đá giải nghiệp dư

CLB nghiệp dư Wythenshawe Amateurs gây chú ý khi công bố bản hợp đồng với Antonio Valencia.

Valencia tái xuất sân cỏ.

Wythenshawe Amateurs đang thi đấu tại Cheshire Veterans Football League, một giải đấu nằm ngoài hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh, dành cho các cựu cầu thủ trên 35 tuổi. Đội bóng đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng 7 trận, cùng hiệu số bàn thắng bại lên tới +54.

Với cá nhân Valencia, hậu vệ người Ecuador giải nghệ từ năm 2021. Tuy nhiên, anh gây bất ngờ khi quyết định khoác áo Wythenshawe Amateurs. Thông tin Valencia thi đấu ở giải nghiệp dư xuất hiện từ tháng 1 nhưng đến nay mới chính thức trở thành hiện thực.

Trong giai đoạn khoác áo MU từ năm 2009 đến 2019, Valencia giành được nhiều danh hiệu lớn, bao gồm 2 chức vô địch Premier League, 2 League Cup, 3 Community Shield, 1 FA Cup và 1 Europa League.

Theo talkSPORT, đội hình mùa này của Wythenshawe Amateurs còn có sự góp mặt của nhiều cựu cầu thủ từng chơi tại Premier League như Stephen Ireland, Danny Drinkwater, Papiss Cisse, Emile Heskey, Joleon Lescott và Oumar Niasse.

Hồi tháng 3, Wythenshawe Amateurs cũng đã giành cú đúp danh hiệu gồm Lancashire Veterans Cup và Manchester Veterans Cup, qua đó khẳng định vị thế tại sân chơi dành cho các cựu cầu thủ. Sự xuất hiện của Valencia hứa hẹn giúp đội tăng thêm sức mạnh và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

