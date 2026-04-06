Đội tuyển không trả cầu thủ cho CLB sau khi giành vé World Cup

CLB West Ham chuẩn bị khiếu nại và đòi bồi thường sau khi Aaron Wan-Bissaka không thể hội quân kịp thời vì bị CHDC Congo giữ lại sau vòng play-off World Cup 2026.

Đội tuyển CHDC Congo vừa giành tấm vé lịch sử đến World Cup 2026.

Hậu vệ Wan-Bissaka không thể góp mặt ở trận tứ kết FA Cup thua Leeds United rạng sáng 6/4. Theo L'Équipe, Liên đoàn Bóng đá CHDC Congo đơn phương giữ một số tuyển thủ đến đầu tuần này. Quyết định đi ngược quy định của FIFA, vốn yêu cầu cầu thủ trở lại CLB trong vòng 48 giờ sau trận đấu quốc tế cuối cùng.

Nguyên nhân xuất phát từ lễ ăn mừng quy mô lớn do Tổng thống Felix Tshisekedi tổ chức tại Kinshasa. Sự kiện nhằm kỷ niệm tấm vé World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Các cầu thủ được giữ lại để tham gia lễ vinh danh và nhận huân chương cấp quốc gia.

Wan-Bissaka thi đấu trọn vẹn 120 phút trong trận play-off liên lục địa quyết định. Tuy nhiên, anh không kịp trở về London và buộc phải vắng mặt ở trận đấu quan trọng của West Ham.

Đội bóng Premier League cho rằng họ chịu thiệt hại cả về chuyên môn lẫn tài chính. CLB đang chuẩn bị hồ sơ để yêu cầu FIFA làm rõ trách nhiệm và xem xét bồi thường. Mức bồi thường cụ thể chưa được công bố.

West Ham không phải trường hợp duy nhất phản ứng. Lille cũng bày tỏ sự không hài lòng khi các cầu thủ của họ rơi vào tình huống tương tự. Chủ tịch Olivier Letang cảnh báo đây là tiền lệ nguy hiểm đối với các CLB châu Âu.

Vụ việc đang làm dấy lên tranh luận về quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và CLB. Trong khi CHDC Congo ăn mừng cột mốc lịch sử, các đội bóng chủ quản lại đối mặt với tổn thất ngoài kế hoạch.

Hôm 1/4, CHDC Congo thắng Jamaica 1-0 để đoạt lấy tấm vé dự World Cup 2026, điều họ chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ kể từ lần tham dự duy nhất năm 1974 dưới tên Zaire.

