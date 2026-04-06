Trận cầu điên rồ tại tứ kết FA Cup

Rạng sáng 6/4, West Ham kịp gỡ hòa khi bị Leeds dẫn 2-0 đến phút 90+3, nhưng rồi lại thua 2-4 ở loạt sút luân lưu.

West Ham nhận thất bại cay đắng.

Leeds United giành vé vào bán kết FA Cup lần đầu tiên sau 39 năm theo cách không thể kịch tính hơn. Đây là trận đấu mà mọi cung bậc cảm xúc đều xuất hiện, từ lợi thế tưởng chừng an toàn cho đến màn lội ngược dòng nghẹt thở của đội chủ nhà.

Leeds nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra sức ép. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Ao Tanaka khai thông thế bế tắc với cú sút chân trái đưa bóng dội xà rồi bay vào lưới. Bàn thắng giúp đội khách chơi hưng phấn hơn, trong khi West Ham gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Lucas Perri.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng khi West Ham dồn lên tấn công. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà còn đang loay hoay, Leeds lại được hưởng phạt đền. Dominic Calvert-Lewin không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0, đưa Leeds đến rất gần chiến thắng.

Dù vậy, kịch tính bùng nổ trong những phút bù giờ. Phút 90+3, Mateus Fernandes tận dụng bóng bật ra để rút ngắn tỷ số, trước khi Axel Disasi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+7, kéo trận đấu vào hiệp phụ. West Ham thậm chí hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều không được công nhận vì việt vị.

Trong loạt luân lưu cân não, Lucas Perri trở thành người hùng khi cản phá hai cú sút quan trọng, giúp Leeds thắng 4-2. Khoảnh khắc Pascal Struijk thực hiện thành công quả đá quyết định đưa đội bóng vùng Yorkshire đến Wembley, khép lại một đêm đầy cảm xúc và đáng nhớ.