Đội tuyển được tặng đất, xe khi dự World Cup 2026

Tập thể tuyển Congo nhận phần thưởng lớn ở quê nhà sau chiến tích giành vé dự World Cup 2026.

Tuyển Congo đánh dấu cột mốc lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup sau 52 năm chờ đợi. Chiến tích này được hoàn tất sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Jamaica trong hiệp phụ, khép lại hành trình đầy cảm xúc của toàn đội.

Trong lễ mừng công tại Cung điện Nhân dân hôm 5/4, Tổng thống Felix Tshisekedi ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ và ban huấn luyện. Tại đây, ông công bố những phần thưởng đặc biệt nhằm ghi nhận nỗ lực và cống hiến của toàn đội.

Tập thể tuyển Congo được trao thưởng.

Cụ thể, mỗi cầu thủ và thành viên ban huấn luyện sẽ được trao tặng một chiếc xe Jeep, kèm theo tiền thưởng giá trị cao và một lô đất. Đây được xem là một trong những gói đãi ngộ hào phóng nhất dành cho một đội tuyển quốc gia tại châu Phi sau khi giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, từ tháng 11/2025, nhằm tiếp thêm động lực tinh thần cho đội tuyển, Chính phủ Congo treo thưởng 1 triệu USD cho mỗi cầu thủ nếu giành vé dự World Cup 2026. Theo Tổng thống Tshisekedi, đây là nguồn khích lệ lớn giúp các cầu thủ có thêm quyết tâm trong những trận đấu mang tính quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Tshisekedi bày tỏ sự tự hào khi ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn đội trong suốt chiến dịch vòng loại. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra mục tiêu lớn hơn cho tương lai, nhấn mạnh rằng việc góp mặt tại World Cup không nên chỉ là kỳ tích nhất thời mà phải trở thành "thói quen" của bóng đá Congo.

Tại World Cup 2026, Congo sẽ nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia.

Bóng đá Bosnia - vươn lên từ quá khứ đổ nát Từ những năm tháng chiến tranh, Bosnia và Herzegovina đã tái thiết bóng đá và biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.