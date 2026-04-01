Cựu sao MU đưa Congo đến kỳ World Cup lịch sử

Sáng 1/4, bàn thắng trong hiệp phụ giúp DR Congo đánh bại Jamaica 1-0, theo đó giành vé dự World Cup 2026.

Tuanzebe trở thành người hùng của Congo.

Cuộc đối đầu giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Jamaica ở play-off liên lục địa World Cup 2026 diễn ra căng thẳng đúng tính chất “một mất một còn”. Sau hơn 120 phút nghẹt thở, đại diện châu Phi giành chiến thắng 1-0 để tiến gần giấc mơ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hai đội nhập cuộc thận trọng và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trong thời gian thi đấu chính thức. Jamaica có thời điểm kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng những pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác khiến họ không thể tạo khác biệt.

Ở chiều ngược lại, DR Congo chơi kỷ luật, chờ đợi cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái.

Bước ngoặt đến trong hiệp phụ. Phút 100, Axel Tuanzebe đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài buộc phải dừng trận đấu để nhờ sự tư vấn từ VAR.

Sau tình huống được kiểm tra VAR khá lâu, bàn thắng của DR Congo được công nhận, giúp họ vươn lên dẫn trước. Pha lập công này khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn.

Bị dẫn bàn, Jamaica buộc phải dâng cao đội hình. Đại diện CONCACAF tạo ra sức ép liên tục trong phần còn lại của hiệp phụ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Những nỗ lực của Leon Bailey hay các pha bóng biên đều không mang lại hiệu quả.

Trận đấu còn chứng kiến sự cố hy hữu khi trọng tài Facundo Tello dính chấn thương và phải rời sân trong hiệp phụ, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Ở những phút cuối, DR Congo có cơ hội kết liễu trận đấu từ pha phản công nhanh, nhưng cú dứt điểm của Kayembe lại đi vọt xà. Dù vậy, cách biệt tối thiểu vẫn đủ để họ bảo toàn chiến thắng.

Với kết quả này, DR Congo đoạt lấy tấm vé dự World Cup 2026, điều họ đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ kể từ lần tham dự duy nhất năm 1974 dưới tên Zaire.

