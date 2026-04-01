Khoảnh khắc xúc động của Lewandowski

Tiền đạo Robert Lewandowski bày tỏ sự thất vọng sau khi đội tuyển Ba Lan dừng bước trong hành trình giành vé dự FIFA World Cup 2026.

Lewandowski lỡ hẹn với World Cup 2026.

Rạng sáng 1/4, Ba Lan nhận thất bại 2-3 trước Thụy Điển và lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup 2026. Ở trận đấu này, Lewandowski không ghi bàn khi bị các hậu vệ Thụy Điển theo kèm rất sát.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Lewandowski tiến về phía khán đài để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Hình ảnh tiền đạo kỳ cựu cúi đầu, ánh mắt thất thần đã khiến nhiều cổ động viên xúc động.

Dù sở hữu một sự nghiệp lẫy lừng với vô số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể, chân sút sinh năm 1988 vẫn luôn khao khát có thêm một lần chinh chiến ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Lewandowski bộc lộ cảm xúc buồn bã sau trận.

Tuy nhiên, thực tế nghiệt ngã khép lại cánh cửa đó. Việc Ba Lan không thể giành vé đến World Cup 2026 đồng nghĩa với việc Lewandowski gần như chắc chắn sẽ không còn cơ hội góp mặt ở giải đấu này, khi anh đã 37 tuổi vào thời điểm World Cup diễn ra vào mùa hè tới.

Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Lewandowski thi đấu ở một giải đấu lớn trong màu áo đỏ - trắng. Sự kết thúc này không chỉ đánh dấu một thất bại, mà còn mở ra hồi kết cho một kỷ nguyên đáng buồn của bóng đá Ba Lan.

Trong nhiều năm qua, Lewandowski không chỉ là đầu tàu mà còn là biểu tượng của bóng đá Ba Lan. Anh đã cống hiến tất cả, từ những bàn thắng quan trọng đến việc truyền kinh nghiệm lẫn tinh thần thi đấu cho các đồng đội trong phòng thay đồ.

Dẫu vậy, hành trình cùng đội tuyển quốc gia ở các giải đấu lớn lại thiếu đi những thành công tương xứng với đẳng cấp của anh.

