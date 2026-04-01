Chanathip đốt pháo sáng mừng Thái Lan đi tiếp

Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của các cầu thủ Thái Lan khép lại một trận đấu đầy kịch tính trước Turkmenistan ở vòng loại hôm 31/3, qua đó giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Chanathip đốt pháo sáng ăn mừng vé đi tiếp của tuyển Thái Lan.

Phút 89 trên sân Rajamangala, từ một tình huống phạt góc của Theerathon Bunmathan, trung vệ Manuel Bihr chọn vị trí chính xác và đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan trước Turkmenistan.

Pha lập công này khiến cả sân Rajamangala bùng nổ. Các cầu thủ Thái Lan tiến đến cột cờ góc, ôm chầm lấy nhau ăn mừng đầy cảm xúc, tạo nên bầu không khí sôi động. Ban huấn luyện và các cầu thủ “Voi chiến” cũng hòa chung niềm vui, tiến đến ăn mừng cùng toàn đội.

Cầu thủ Thái Lan vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng ở phút 89 của Bihr.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục ăn mừng phấn khích. Đội trưởng Chanathip Songkrasin còn đốt pháo sáng và cùng các đồng đội tiến đến khu vực khán đài để chia vui với người hâm mộ.

“Voi chiến” lách qua khe cửa hẹp ở vòng loại để cùng ba đại diện Đông Nam Á khác là Việt Nam, Singapore và Indonesia góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trước khi trận đấu diễn ra, Turkmenistan là đội dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số đối đầu (thắng Thái Lan 3-1 ở lượt đi). Chỉ cần một trận hòa là đủ để đội khách giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc của Thái Lan giúp họ lật ngược tình thế và giành kết quả xứng đáng.

Với chiến thắng này, Thái Lan cũng tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, vươn lên vị trí thứ 93 thế giới, qua đó trở thành đội tuyển Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất hiện tại.

