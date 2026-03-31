Tottenham có HLV mới

Đêm 31/3, Tottenham công bố việc bổ nhiệm HLV Roberto De Zerbi ngồi ghế nóng trong bối cảnh đội bóng thành London đang chìm sâu vào khủng hoảng.

Nhà cầm quân người Italy ký hợp đồng 5 năm, trở thành HLV thứ 3 của Spurs trong mùa giải này, sau Thomas Frank và Igor Tudor. Nhiệm vụ của De Zerbi là đưa Tottenham thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nhà vô địch Europa League hiện chỉ còn kém nhóm an toàn đúng 1 điểm, trong khi mùa giải còn 7 vòng đấu.

Ban đầu, chiến lược gia 46 tuổi chưa sẵn sàng nhận lời vào thời điểm nhạy cảm và muốn chờ đến hè 2026. Tuy nhiên, Tottenham được cho là thuyết phục ông với mức lương hấp dẫn. Giám đốc Thể thao Johan Lange khẳng định De Zerbi là mục tiêu số một của CLB và việc bổ nhiệm sớm được xem là bước đi chiến lược.

"Ông ấy là một trong những HLV sáng tạo và có tư duy hiện đại bậc nhất. Kinh nghiệm đỉnh cao, đặc biệt tại Premier League, sẽ giúp đội bóng trong giai đoạn khó khăn này", ông Lange nhấn mạnh.

Trước khi đưa ra quyết định dài hạn, Spurs cân nhắc các phương án tạm quyền như Sean Dyche, Harry Redknapp hay Tim Sherwood. Tuy nhiên, đội chủ sân Tottenham Hotspur lựa chọn De Zerbi như lời cam kết cho tương lai, ngay cả khi cuộc chiến trụ hạng rất căng thẳng.

Dần nhất, De Zerbi dẫn dắt Marseille nhưng rời ghế vào tháng 2 sau mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Trước đó, ông tạo dựng danh tiếng nhờ triết lý tấn công kiểm soát bóng hấp dẫn, gây ấn tượng mạnh tại Sassuolo, Shakhtar Donetsk và đặc biệt là Brighto.

Tại Marseille, De Zerbi tiếp tục khẳng định năng lực khi giúp đội bóng cán đích á quân Ligue 1 mùa 2024/25, qua đó giành vé dự Champions League. Giờ đây, thử thách lớn nhất đang chờ ông tại Tottenham. Đó là giải cứu một đội bóng đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Đêm 22/3, Tottenham thua thảm Nottingham Forest với tỷ số 0-3 thuộc vòng 31 Premier League.

