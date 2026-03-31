Tottenham lụn bại

  • Thứ ba, 31/3/2026 07:00 (GMT+7)
Tottenham đang rơi vào tình thế báo động khi nguy cơ rớt hạng Premier League ngày càng hiện hữu.

Từ đầu năm 2026, đội bóng thành London chưa biết đến thắng ở Premier League, kéo dài chuỗi trận đáng quên lên con số 13 với kết quả toàn hòa và thua. Hệ quả là Spurs tụt xuống vị trí thứ 17 và chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm mong manh.

Những con số thống kê càng khiến tình hình trở nên u ám. Lịch sử cho thấy chỉ Middlesbrough (2016/17), Sunderland (2002/03) và Derby County (2007/08) trải qua chuỗi không thắng dài hơn trong cùng giai đoạn. Đáng chú ý, cả 3 CLB đều không thể trụ hạng khi mùa giải khép lại. Tottenham rõ ràng đang tiến rất gần đến vết xe đổ đáng sợ đó.

Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nằm ở hàng thủ thiếu chắc chắn. Trong 5 vòng gần nhất, Spurs thủng lưới tới 13 bàn. Những thất bại trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Nottingham Forest hay Crystal Palace càng phơi bày sự sa sút toàn diện, từ chuyên môn đến tinh thần thi đấu.

Chặng đường còn lại của mùa giải hứa hẹn giông bão với Tottenham. Sau loạt trận quốc tế, họ sẽ lần lượt chạm trán Sunderland, Brighton và Wolves trước khi bước vào giai đoạn quyết định với các đối thủ nặng ký như Aston Villa, Leeds United, Chelsea và Everton. Đây đều là những trận đấu mang tính chất sống còn cho mục tiêu trụ hạng.

Nếu không sớm cải thiện phong độ, đặc biệt là gia cố hệ thống phòng ngự và lấy lại tinh thần thi đấu, Tottenham hoàn toàn có thể đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất là chia tay giải đấu cao nhất nước Anh. Với những gì diễn ra, "Gà trống" không còn nhiều thời gian để tự cứu lấy mình.

Highlights Liverpool 1-1 Tottenham Rạng sáng 16/3, Liverpool đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trước Tottenham Hotspur ngay tại sân nhà Anfield ở vòng 30 Premier League.

Minh Nghi

