10 vụ sa thải HLV nhanh nhất Premier League

|
Quique Sanchez Flores, Watford - 85 ngày. Sau nhiệm kỳ đầu kéo dài một mùa, Flores trở lại Watford nhưng chỉ dẫn dắt 12 trận, giành 2 chiến thắng. Chu kỳ sa thải liên tục dưới thời gia đình Pozzo tiếp tục được lặp lại.
|
Bob Bradley, Swansea City - 85 ngày. HLV người Mỹ đầu tiên tại Premier League chỉ tại vị từ tháng 10 đến cuối tháng 12/2016. Ông giành 8 điểm sau 11 trận, rời Swansea khi đội đứng thứ 19.
|
Nathan Jones, Southampton - 84 ngày. HLV người xứ Wales rời Luton để thay Ralph Hasenhuttl vào tháng 11/2022, nhưng tiếp tục thất bại như giai đoạn ở Stoke. Ông thua 9/14 trận và rời Southampton, buộc CLB phải tìm HLV thứ ba trong mùa.
|
Frank De Boer, Crystal Palace - 77 ngày. Cựu tuyển thủ Hà Lan bị sa thải chỉ sau 4 trận đầu mùa 2017/18. Ông không giành nổi điểm số hay bàn thắng nào, kỷ lục tệ nhất cho một HLV chính thức.
|
Rene Meulensteen, Fulham - 75 ngày. Sau thời gian dài làm trợ lý tại Manchester United, Meulensteen (phải) tiếp quản Fulham nhưng thua 9/13 trận. Đội bóng rơi xuống đáy bảng và ông bị sa thải giữa mùa 2013/14.
|
Javi Gracia, Leeds United - 69 ngày. Gracia dẫn dắt Leeds 12 trận sau khi thay Jesse Marsch ở mùa 2022/23. Ông chỉ có 3 chiến thắng, 7 thất bại và bị thay thế nhanh chóng.
|
Igor Tudor, Tottenham - 44 ngày. Tudor trở thành HLV chính thức tại vị ngắn nhất của Tottenham trong kỷ nguyên Premier League. Ông rời CLB theo thỏa thuận chung sau chuỗi kết quả tệ hại và đội bóng chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.
|
Les Reed, Charlton Athletic - 40 ngày. Reed chỉ giành 4 điểm sau 7 trận và bị sa thải vào đêm Giáng sinh 2006. Charlton cũng bị loại sớm khỏi League Cup dưới thời ông.
|
Ange Postecoglou, Nottingham Forest - 39 ngày. Forest sa thải Postecoglou chỉ 39 ngày sau khi bổ nhiệm vào tháng 9/2025, ngay sau trận thua 0-3 trước Chelsea. Ông không thắng trận nào trong 8 lần cầm quân.
|
Sam Allardyce, Leeds United - 30 ngày. Allardyce được bổ nhiệm dẫn dắt Leeds United ngày 3/5/2023 trong nỗ lực cuối cùng để trụ hạng, khi đội vẫn hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số. Tuy nhiên, ông chỉ giành 1 điểm trong 4 trận cuối và không thể cứu đội bóng, trước khi rời đi khi hợp đồng hết hạn vào ngày 2/6 và trở thành nhiệm kỳ ngắn nhất của một HLV chính thức trong lịch sử Premier League.
