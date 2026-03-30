10 vụ sa thải HLV nhanh nhất Premier League

Sam Allardyce, Leeds United - 30 ngày. Allardyce được bổ nhiệm dẫn dắt Leeds United ngày 3/5/2023 trong nỗ lực cuối cùng để trụ hạng, khi đội vẫn hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số. Tuy nhiên, ông chỉ giành 1 điểm trong 4 trận cuối và không thể cứu đội bóng, trước khi rời đi khi hợp đồng hết hạn vào ngày 2/6 và trở thành nhiệm kỳ ngắn nhất của một HLV chính thức trong lịch sử Premier League.