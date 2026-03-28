Greenwood gây tranh cãi ở Tottenham

CĐV Tottenham phản đối khả năng bổ nhiệm HLV Roberto De Zerbi do liên quan đến quan điểm của ông về Mason Greenwood.

Tottenham đối mặt với áp lực lớn từ chính người hâm mộ khi cân nhắc bổ nhiệm De Zerbi làm HLV trưởng lâu dài. Nguyên nhân không nằm ở chuyên môn, mà xuất phát từ việc chiến lược gia người Italy từng lên tiếng ủng hộ Mason Greenwood.

Trong thời gian dẫn dắt Marseille, ông làm việc trực tiếp với Greenwood. Cựu cầu thủ MU vướng bê bối pháp lý nghiêm trọng năm 2022 trước khi được hủy bỏ cáo buộc. Dù Greenwood không bị kết tội, việc De Zerbi công khai bảo vệ cầu thủ khiến nhiều nhóm CĐV Tottenham phản ứng gay gắt.

Nổi bật là nhóm Proud Lilywhites đại diện cộng đồng LGBT của CLB. Họ đăng tải thông điệp rõ ràng: "Không với De Zerbi". Theo nhóm này, vấn đề không chỉ nằm ở thành tích hay phong cách bóng đá, mà còn là giá trị và hình ảnh mà CLB đại diện.

Họ nhấn mạnh Tottenham đang trong giai đoạn cần tái thiết toàn diện, từ kết quả trên sân đến văn hóa đội bóng. Trong đó, vai trò của HLV là then chốt, bởi mọi phát ngôn hay hành động đều tạo ra thông điệp lớn.

Một nhóm CĐV khác là THFC Flags cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho thấy sự phản đối không phải là cá biệt. Điều này đặt ban lãnh đạo Spurs vào thế khó, khi phải cân nhắc giữa chuyên môn và áp lực từ người hâm mộ.

Trong bối cảnh đội bóng xếp thứ 17 tại Premier League và đối mặt nguy cơ xuống hạng, chiếc ghế của HLV tạm quyền Igor Tudor không còn chắc chắn. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định nhân sự nào sẽ phải vượt qua "bài kiểm tra" khắt khe từ chính cổ động viên Spurs.

