Tottenham chuẩn bị thay HLV

Tottenham khả năng cao sa thải HLV Igor Tudor và bổ nhiệm thuyền trưởng mới sau chuỗi kết quả đáng thất vọng.

Tottenham có thể sớm chia tay HLV Tudor.

Hôm 22/3, thất bại 0-3 trên sân nhà trước Nottingham Forest được xem là giọt nước tràn ly. Đây đã là trận thua thứ 5 của Tudor kể từ khi tiếp quản đội bóng, đẩy Spurs xuống sát nhóm nguy hiểm, chỉ còn hơn West Ham đúng một điểm.

Trước đó, chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid ở Champions League chỉ mang tính thủ tục và không đủ để che lấp những vấn đề tồn tại. Đội bóng thành London vẫn chìm trong khủng hoảng phong độ, khiến ban lãnh đạo mất dần kiên nhẫn.

Theo The Times, Tottenham bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới với Roberto De Zerbi là ứng viên hàng đầu. Chiến lược gia người Italy hiện tự do sau khi rời Marseille và được đánh giá phù hợp với định hướng xây dựng lối chơi tấn công của đội bóng.

Ngoài De Zerbi, hai cái tên khác cũng nằm trong danh sách cân nhắc là Mauricio Pochettino – cựu HLV từng gắn bó với Spurs và Andoni Iraola của Bournemouth.

Spurs đang thực sự đối mặt nguy cơ xuống hạng, điều chưa từng xảy ra kể từ khi Premier League ra đời năm 1992. Nếu kịch bản tồi tệ xảy ra, đội bóng có thể thiệt hại hơn 250 triệu bảng từ doanh thu truyền hình, thương mại và bán vé.

Sau đợt tập trung đội tuyển tháng 3, Spurs sẽ bước vào giai đoạn sinh tử với hàng loạt đối thủ khó chịu. Trong bối cảnh đó, quyết định thay HLV là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn một mùa giải đang trượt dài khỏi tầm kiểm soát.

Highlights Tottenham 0-3 Nottingham Forest

