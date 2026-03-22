Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tottenham rơi xuống đáy vực

  • Chủ nhật, 22/3/2026 23:26 (GMT+7)
Đêm 22/3, Tottenham thua Nottingham 0-3 ngay trên sân nhà ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh.

Tottenham đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Tiếp đón Nottingham ở trận cầu có ý nghĩa 6 điểm, Tottenham không còn đường lùi ngoài việc giành chiến thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Igor Tudor lại làm người hâm mộ ngán ngẩm với màn trình diễn bạc nhược, dẫn đến thất bại tủi hổ ngay trên sân nhà.

14 vòng gần nhất, Tottenham không giành một một trận thắng. Lúc này, "Gà trống" có 30 điểm, đứng thứ 17 và chỉ hơn West Ham đúng một điểm. Ác mộng xuống hạng hiện hữu với CĐV đội bóng thành London, bởi trước mắt Richarlison cùng đồng đội là hàng loạt trận cầu khó khăn gặp Aston Villa, Brighton, Chelsea, Everton.

Spurs làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian, tung 9 cú sút nhưng chỉ một trong số đó đi trúng đích. Cơ hội đáng chú ý nhất của chủ nhà là nỗ lực sút xa của Mathys Tel. Thủ môn đội khách có pha bay người đẩy bóng đi dội xà, cứu Nottingham khỏi bàn thua ở cuối hiệp một.

Trong khi hàng công loay hoay tìm bàn thắng, các hậu vệ Tottenham liên tục để lộ khoảng trống. Chỉ với 2 cơ hội đáng chú ý, đội khách thu về 2 bàn thắng. Phút 45, Igor Jesus thoải mái bật cao đánh đầu, mở tỷ số. Đến phút 62, Callum Hudson-Odoi không bị ai kèm nên dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Bàn thua thứ 2 đánh gục tinh thần của chủ nhà. Đoàn quân áo chơi rệu rã và phải nhận bàn thua thứ 3, sau pha lập công của Taiwo Awoniyi ở phút 87. "The Tricky Trees" chấm dứt chuỗi 7 trận toàn hòa và thua, qua đó tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ".

Duy Anh

Tottenham Tottenham Premier League Nottingham

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý