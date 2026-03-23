Khoảnh khắc phòng ngự gây sốc của Tottenham

Tottenham tiếp tục phơi bày điểm yếu nơi hàng thủ trong thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ở vòng 31 Premier League hôm 22/3.

Highlights Tottenham 0-3 Nottingham Forest Đêm 22/3, Tottenham thua thảm Nottingham Forest với tỷ số 0-3 thuộc vòng 31 Premier League.

Điểm nhấn của trận đấu đến từ bàn thua thứ hai của Tottenham, khi Morgan Gibbs-White hoàn toàn không bị kèm dù có tới 8 cầu thủ Spurs xuất hiện trong vòng cấm. Tiền vệ của Forest dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, khiến người hâm mộ đội bóng thành London phẫn nộ.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chỉ trích gay gắt hàng thủ đội nhà, cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu tổ chức và tập trung.

Hàng thủ Tottenham không theo kèm Morgan Gibbs-White.

“Hàng thủ Tottenham như những gã hề", một tài khoản bình luận. Một CĐV khác đặt câu hỏi: “Igor Tudor đã dạy gì cho các học trò vậy?”. Một ý kiến khác thẳng thắn: “Tottenham xứng đáng xuống hạng".

Trước đó, Nottingham Forest có bàn mở tỷ số nhờ pha đánh đầu đẹp mắt của Igor Jesus sau đường tạt bóng chất lượng của Callum Hudson-Odoi. Hàng thủ Tottenham liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện để đối thủ khai thác triệt để.

Sang hiệp hai, tình hình càng trở nên tồi tệ với đội chủ nhà khi Taiwo Awoniyi ấn định chiến thắng 3-0 từ một tình huống tấn công tương tự. Tottenham gần như choáng váng và không thể phản kháng.

Thất bại này khiến áp lực đè nặng lên HLV Igor Tudor, trong bối cảnh đội bóng vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại giải quốc nội trong năm 2026. Tottenham hiện đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Trong khi đó, Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 16 với nhiều hơn Spurs 3 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng.

