Gianluigi Donnarumma ngồi dự bị cả trận, nhường suất bắt chính cho James Trafford ở chung kết Carabao Cup với Arsenal rạng sáng 23/3.

Donnarumma 'biến mất' ở chung kết Carabao Cup. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau trận chung kết, HLV Pep Guardiola lý giải quyết định trao cơ hội cho Trafford và để Donnarumma ngồi dự bị.

“Donnarumma luôn là lựa chọn số một tại Premier League và Champions League, đồng thời vừa trải qua vòng 1/8 đầy căng thẳng với Real Madrid chỉ vài ngày trước. Việc cho cậu ấy nghỉ ở trận chung kết giúp đảm bảo thể lực và sự hứng khởi cho giai đoạn nước rút của cuộc đua vô địch", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.

Với Trafford, Guardiola cho rằng khả năng phân phối bóng của anh phù hợp với lối chơi pressing tầm cao quyết liệt như Arsenal. Ông cũng đánh giá cao sự điềm tĩnh và khả năng chịu áp lực của thủ môn trẻ này trước sức ép liên tục từ đối thủ.

Trafford tỏa sáng trong ngày thay Donnarumma. Ảnh: Reuters.

Trafford trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện chuỗi pha cứu thua liên tiếp đầy ngoạn mục trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Arsenal ở chung kết Carabao Cup trên sân Wembley.

Ngay trong hiệp một, Trafford có chuỗi ba tình huống cứu thua ấn tượng. Anh từ chối các cú dứt điểm nguy hiểm của Kai Havertz và hai lần cản phá nỗ lực của Bukayo Saka, qua đó giữ sạch lưới cho đội nhà trong thời điểm khó khăn.

Màn trình diễn xuất sắc này nhanh chóng khiến người hâm mộ bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên không giấu được sự kinh ngạc, gọi đây là “những pha cứu thua không tưởng” và ca ngợi tài năng của Trafford.

Nhờ quyết định thay thủ môn, Guardiola được CĐV khen ngợi vì tạo sự cạnh tranh lành mạnh tại Man City. Chỉ cần cầu thủ nỗ lực trên sân tập là có thể được trao cơ hội đá chính.

