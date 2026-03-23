Trung vệ Uzbekistan tạo lịch sử ở Man City

Trung vệ Abdukodir Khusanov chạm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi giành danh hiệu lớn đầu tiên tại châu Âu cùng Man City.

Khusanov ăn mừng danh hiệu Carabao Cup. Ảnh: Reuters.

Trong trận chung kết Carabao Cup diễn ra trên sân Wembley rạng sáng 23/3, Khusanov cùng các đồng đội đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch. Anh cũng tạo nên lịch sử khi trở thành cầu thủ người Uzbekistan đầu tiên thi đấu và giành một danh hiệu lớn ở giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh.

Trước Arsenal, Khusanov được HLV Pep Guardiola tin tưởng trao suất đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Trung vệ người Uzbekistan cho thấy sự chắc chắn trong vai trò chốt chặn, đặc biệt khi theo kèm hiệu quả tiền đạo Viktor Gyökeres, khiến chân sút bên phía Arsenal gần như không có cơ hội tạo ra tình huống nguy hiểm.

Trong bối cảnh hàng thủ Man City thiếu vắng Rúben Dias vì chấn thương, Khusanov đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế, qua đó chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện.

Danh hiệu này không chỉ đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Khusanov mà còn là niềm tự hào đối với bóng đá Uzbekistan. Với phong độ ổn định, trung vệ này hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn trong màu áo Man City.

Ở diễn biến khác, cầu thủ nổi bật nhất trận của Man City là Nico O'Reilly với cú đúp trong hiệp hai, mang về chiến thắng thuyết phục cho đội chủ sân Etihad. Trong khi đó, thủ môn James Trafford cũng góp công lớn với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc khi thay thế vị trí của Gianluigi Donnarumma.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.