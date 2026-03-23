Tiền thưởng vô địch của Man City

Man City chỉ nhận khoản thưởng khiêm tốn sau chức vô địch Carabao Cup rạng sáng 23/3.

Man City vô địch Carabao Cup. Ảnh: Reuters.

Trên sân Wembley, Man City giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại Carabao Cup với chức vô địch thứ 7 kể từ mùa 2013/14 đến nay.

Theo công bố trước đó, Man City nhận 100.000 bảng nhờ danh hiệu vô địch, con số khá khiêm tốn so với mặt bằng tài chính của bóng đá đỉnh cao. Thậm chí, khoản tiền này còn chưa đủ chi trả một tuần lương của nhiều ngôi sao hàng đầu của đội bóng.

Trong khi đó, đội á quân Arsenal cũng không ra về tay trắng khi nhận 50.000 bảng.

So với FA Cup, giá trị tiền thưởng có sự chênh lệch lớn. Đội đăng quang FA Cup có thể bỏ túi tới 2 triệu bảng, cao gấp 20 lần so với Carabao Cup, cho thấy sự khác biệt rõ rệt về giá trị thương mại giữa hai giải đấu cúp quốc nội tại Anh.

Tuy nhiên, nguồn thu thực sự của các đội tham dự chủ yếu đến từ tiền bán vé. Hai đội vào chung kết sẽ được chia 45% doanh thu tại Wembley. Với sức chứa khoảng 90.000 chỗ ngồi và tình trạng “cháy vé”, khoản tiền này có thể lên tới hàng triệu bảng, vượt xa tiền thưởng chính thức.

Ngoài ra, mỗi đội vào bán kết cũng nhận 25.000 bảng, trong khi các vòng trước đó chỉ có mức thưởng từ 5.000 bảng nhằm hỗ trợ chi phí cho các CLB nhỏ. Tổng quỹ thưởng của Carabao Cup mùa 2025/26 vào khoảng 1 triệu bảng, được phân bổ cho toàn bộ 92 đội tham dự.

Bên cạnh tiền thưởng, đội vô địch còn giành suất dự vòng play-off UEFA Conference League. Tuy nhiên, suất này nhiều khả năng sẽ được chuyển xuống đội khác nếu Arsenal hoặc Man City đã đủ điều kiện dự Champions League.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.