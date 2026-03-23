Cái giá phải trả nếu Tottenham rớt hạng

Nguy cơ xuống hạng không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn có thể giáng đòn nặng nề vào tài chính của Tottenham.

Tottenham rơi tự do xuống sát nhóm rớt hạng.

Tottenham đang tiến gần hơn đến kịch bản tồi tệ nhất sau thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ở vòng 31 Premier League.

Khi mùa giải chỉ còn 7 vòng, họ đang có 30 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Áp lực đè nặng lên HLV tạm quyền Igor Tudor, trong bối cảnh đối thủ trực tiếp là Nottingham Forest đã vượt lên.

Theo mô phỏng của Opta, khả năng xuống hạng của Tottenham hiện ở mức 22,33%. Một con số đủ để khiến ban lãnh đạo phải tính đến kịch bản xấu nhất.

Vấn đề không dừng ở sân cỏ. Theo BBC Sport, nếu rớt hạng, Tottenham có thể mất hơn 250 triệu bảng. Nguồn thu từ vé, tài trợ và bản quyền truyền hình sẽ sụt giảm mạnh. Đây vốn là nền tảng tài chính giúp CLB duy trì vị thế trong nhóm "Big 6".

Quỹ lương là áp lực lớn. Tottenham đang chi khoảng 276 triệu bảng mỗi năm cho tiền lương. Theo The Athletic, phần lớn cầu thủ sẽ phải giảm khoảng 50% thu nhập nếu đội xuống hạng. Điều này có thể kéo theo biến động lớn về nhân sự.

Chuyên gia tài chính Kieran Maguire cho rằng doanh thu của Tottenham khó có thể duy trì mức 600 triệu bảng như mùa trước nếu rơi xuống Championship. Tiền bản quyền truyền hình có thể giảm từ khoảng 190 triệu bảng xuống còn gần 45 triệu bảng.

Ngoài ra, Tottenham còn đang nợ hơn 300 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Đây là khoản nghĩa vụ tài chính không thể trì hoãn, bất kể đội bóng thi đấu ở hạng nào.

Điểm tích cực hiếm hoi nằm ở cấu trúc lương. Mức trung bình khoảng 100.000 bảng/tuần thấp hơn nhiều so với các CLB lớn khác, giúp Tottenham có phần linh hoạt hơn.

Dù vậy, nếu viễn cảnh xuống hạng trở thành hiện thực, chủ sở hữu vẫn sẽ phải can thiệp tài chính. Với Tottenham, đó không chỉ là một mùa giải thất bại, mà là cú sốc toàn diện.

