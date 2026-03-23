Arsenal nối dài chuỗi thua lịch sử ở Carabao Cup

Arsenal tiếp tục trải qua cơn ác mộng kéo dài tại Carabao Cup sau thất bại 0-2 trước Manchester City trên sân Wembley rạng sáng 23/3.

Theo Opta, đây đã là lần thứ tư liên tiếp “Pháo thủ” gục ngã ở các trận chung kết Carabao Cup, chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử giải đấu mà chưa đội bóng nào từng trải qua.

Không chỉ trắng tay, trận thua lần này còn phơi bày nhiều vấn đề trong lối chơi của Arsenal. Đáng chú ý, Opta ghi nhận đây là lần đầu tiên sau 410 ngày, đội bóng thành London để thua với cách biệt từ hai bàn trở lên trong một trận đấu. Trận thua gần nhất với tỷ số tương tự cũng diễn ra tại Carabao Cup, khi họ thất bại 0-2 trước Newcastle vào tháng 2/2025.

Các thống kê chuyên sâu cũng cho thấy sự lép vế rõ rệt của Arsenal. Trong trận chung kết tại Wembley, Opta cho thấy chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ đạt 0,63, trong khi Man City vượt trội với 1,51. Đây cũng là mức chênh lệch xG lớn nhất mà Arsenal phải chịu trong một trận đấu cúp ở mùa giải năm nay, phản ánh việc họ gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội nguy hiểm, đồng thời để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ.

Dù vẫn đang cạnh tranh ở nhiều đấu trường khác, thất bại này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của thầy trò HLV Mikel Arteta. Với tham vọng chinh phục danh hiệu, Arsenal sẽ cần nhanh chóng lấy lại tinh thần nếu không muốn tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của những trận chung kết thất bại.

Tại Premier League, Arsenal vẫn dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn Man City một trận, khiến cuộc đua vô địch vẫn còn rất khó lường.

Arsenal và trọng trách gánh vác thể diện cho Ngoại hạng Anh Arsenal trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu Âu, trong bối cảnh các đại diện còn lại lần lượt gây thất vọng.