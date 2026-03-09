Khối tài sản đáng kinh ngạc của Ibrahimovic

Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic đã tích lũy được khối tài sản ấn tượng.

Ibrahimovic giàu có.

Không chỉ gây ấn tượng với phong cách thi đấu mạnh mẽ và những bàn thắng đẳng cấp, Ibrahimovic còn xây dựng được khối tài sản khổng lồ, ước tính khoảng 190 triệu USD sau sự nghiệp thi đấu lẫy lừng.

Cựu danh thủ người Thụy Điển từng khoác áo hàng loạt đội bóng lớn của bóng đá thế giới như Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, PSG, Manchester United, LA Galaxy và AC Milan. Nhờ đó, anh sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước trong những năm thi đấu đỉnh cao.

Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, Ibrahimovic còn nổi tiếng nhờ cá tính mạnh mẽ và phong cách phát biểu tự tin. Chính điều này giúp anh trở thành một trong những nhân vật thu hút truyền thông bậc nhất của bóng đá thế giới trong suốt nhiều năm.

Ngôi sao người Thụy Điển từng gây chú ý khi phát hành cuốn tự truyện kể về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Cuốn sách nhanh chóng trở thành "best-seller", góp phần củng cố hình ảnh thương hiệu cá nhân của Ibrahimovic.

Không chỉ thành công với bóng đá, Ibrahimovic còn chứng tỏ khả năng kinh doanh khi ra mắt thương hiệu thời trang thể thao A-Z Sportswear. Bên cạnh đó, anh cũng ký kết nhiều hợp đồng tài trợ giá trị với các thương hiệu lớn như Nike, Volvo, Samsung và Nivea.

Những hợp đồng thương mại này, cùng với mức lương cao tại các câu lạc bộ hàng đầu thế giới, đã giúp Ibrahimovic xây dựng khối tài sản đáng mơ ước sau khi giải nghệ.

Hiện tại, Ibrahimovic giữ vai trò cố vấn cấp cao tại AC Milan, tham gia vào các vấn đề nội bộ của câu lạc bộ.

Messi lốp bóng ghi bàn đẳng cấp Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.