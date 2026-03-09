Real ra giá bán Camavinga

Từng được xem là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất của câu lạc bộ, tuyển thủ Pháp hiện không còn chắc chắn giữ được vị trí trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Camavinga có thể rời Real.

Ban lãnh đạo Real Madrid đang tích cực đánh giá lại đội hình và cân nhắc các phương án trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh đó, cái tên Eduardo Camavinga được đưa vào danh sách những trường hợp có thể bị xem xét bán nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Theo Fichajes, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho Camavinga nếu mức giá đạt khoảng 70 triệu euro. Việc bán tiền vệ này có thể mang lại nguồn tài chính đáng kể để CLB tăng cường ở những vị trí khác.

Trong khi đó, nhiều CLB Premier League đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ người Pháp. Nếu Real Madrid quyết định mở cửa chuyển nhượng, nước Anh có thể trở thành điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 2002.

Dù Camavinga công khai khẳng định mong muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong đội hình, màn trình diễn của cựu cầu thủ Rennes vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục ban huấn luyện.

Dưới thời HLV Alvaro Arbeloa, Real Madrid đang tìm kiếm sự ổn định lớn hơn ở tuyến giữa, vị trí vốn mang tính chiến lược trong hệ thống chiến thuật của đội. Sự cạnh tranh ở tuyến giữa cũng đang ngày càng khốc liệt. Những tài năng trẻ như Thiago Pitarch bắt đầu được trao cơ hội, trong khi khả năng Nico Paz trở lại đội hình càng khiến cuộc cạnh tranh thêm gay gắt.

Mùa này, Camavinga mới ra sân 30 trận trên mọi đấu trường, thi đấu 1.665 phút, ghi hai bàn và có một kiến tạo, những con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng.