7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ hai, 12/1/2026 06:00 (GMT+7)
Con trai của Zlatan Ibrahimovic, Maximilian có bước tiến mới trong sự nghiệp.

chuyen nhuong anh 1

Maximilian rời đội trẻ AC Milan để gia nhập Ajax dưới dạng cho mượn đến hết mùa, kèm tùy chọn mua đứt. Tiền vệ sinh năm 2006 chính là con trai của cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic.
chuyen nhuong anh 2

Kaye Furo được Brentford chiêu mộ từ Club Brugge với giá 10 triệu euro. Furo năm nay 18 tuổi, được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng bậc nhất châu Âu.
chuyen nhuong anh 3

Gremio, đội bóng Brazlil, chi 6,2 triệu euro, con số kỷ lục dành cho một tân binh để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Tete từ Panathinaikos.
chuyen nhuong anh 4

Trung vệ 22 tuổi, Serdar Saatci rời Trabzonspor để gia nhập Al Nasr (UAE) dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải 2025/26, kèm tùy chọn mua đứt với giá 2,5 triệu euro.
chuyen nhuong anh 5

Pablo Mari chia tay Fiorentina để đầu quân cho ứng viên vô địch Saudi Pro League, Al Hilal. Mức phí chuyển nhượng của cựu cầu thủ Arsenal không được tiết lộ.
chuyen nhuong anh 6

Tiền vệ cánh trái Tochi Chukwuani gia nhập Rangers từ Sturm Graz với giá 4,6 triệu euro. Chukwuani năm nay mới 22 tuổi và sở hữu tiềm năng phát triển lớn.
chuyen nhuong anh 7

Werder Bremen chi 650.000 euro để mượn tiền đạo 20 tuổi, Jovan Milosevic từ Stuttgart cho đến cuối mùa giải 2025/26.

Cruzeiro, CLB Brazil, gây bất ngờ khi chi gần 30 triệu euro để tăng cường sức mạnh hàng công.

