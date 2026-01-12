7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Maximilian rời đội trẻ AC Milan để gia nhập Ajax dưới dạng cho mượn đến hết mùa, kèm tùy chọn mua đứt. Tiền vệ sinh năm 2006 chính là con trai của cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic.
Kaye Furo được Brentford chiêu mộ từ Club Brugge với giá 10 triệu euro. Furo năm nay 18 tuổi, được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng bậc nhất châu Âu.
Gremio, đội bóng Brazlil, chi 6,2 triệu euro, con số kỷ lục dành cho một tân binh để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Tete từ Panathinaikos.
Trung vệ 22 tuổi, Serdar Saatci rời Trabzonspor để gia nhập Al Nasr (UAE) dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải 2025/26, kèm tùy chọn mua đứt với giá 2,5 triệu euro.
Pablo Mari chia tay Fiorentina để đầu quân cho ứng viên vô địch Saudi Pro League, Al Hilal. Mức phí chuyển nhượng của cựu cầu thủ Arsenal không được tiết lộ.
Tiền vệ cánh trái Tochi Chukwuani gia nhập Rangers từ Sturm Graz với giá 4,6 triệu euro. Chukwuani năm nay mới 22 tuổi và sở hữu tiềm năng phát triển lớn.
Werder Bremen chi 650.000 euro để mượn tiền đạo 20 tuổi, Jovan Milosevic từ Stuttgart cho đến cuối mùa giải 2025/26.
