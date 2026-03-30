Tottenham đã sai từ đầu với Tudor

Quyết định bổ nhiệm Igor Tudor không chỉ thất bại về chuyên môn, mà còn phơi bày những vấn đề trong cách vận hành của Tottenham.

Chỉ sau hơn một tháng, Igor Tudor rời Tottenham mà không giành nổi chiến thắng nào tại Premier League. Một quãng thời gian quá ngắn để tạo dấu ấn, nhưng đủ dài để cho thấy đây là quyết định sai lầm. Và điều đáng nói, sai lầm này không đến từ bất ngờ, mà đã có những cảnh báo ngay từ đầu.

Khi Tottenham công bố Tudor, phản ứng hoài nghi xuất hiện ngay lập tức. Một HLV chưa từng làm việc tại Premier League được đưa vào giữa mùa giải, trong bối cảnh đội hình thiếu ổn định. Đó là lựa chọn mang tính rủi ro cao. Tottenham vẫn chấp nhận, và cái giá phải trả đến nhanh hơn dự kiến.

Canh bạc sai từ thượng tầng

Trách nhiệm thuộc về Johan Lange và Vinai Venkatesham. Đây là hai người trực tiếp đưa ra quyết định. Họ chọn Tudor, nhưng không cho thấy dấu hiệu về một quá trình đánh giá đủ sâu.

Những người từng làm việc với Tudor đã đưa ra cảnh báo. Quan điểm chung là Tottenham đang “đánh cược”. Nhưng CLB vẫn đi theo lựa chọn của mình. Khi kết quả không như kỳ vọng, những câu hỏi về cách ra quyết định trở nên rõ ràng hơn.

Vấn đề không chỉ là kinh nghiệm. Tudor có triết lý rõ ràng, nhưng không phù hợp với Tottenham. Ông trung thành với hệ thống ba hậu vệ. Trong khi đó, đội hình hiện tại không được xây dựng cho cách chơi này.

Quyết định kéo Pedro Porro đá trung vệ là ví dụ điển hình. Một phương án gây tranh cãi và không mang lại hiệu quả. Khi hệ thống không phù hợp, cầu thủ khó phát huy năng lực. Và khi điều đó lặp lại, kết quả tiêu cực là điều khó tránh.

Điều đáng nói là những yếu tố này không phải bí mật. Tudor đã thể hiện rõ cách làm việc ở các CLB trước. Việc Tottenham không đánh giá đúng sự phù hợp cho thấy quá trình chuẩn bị có vấn đề.

Hệ quả từ những lựa chọn thiếu chuẩn bị

Không chỉ ở vị trí HLV trưởng, Tottenham còn gặp trục trặc trong việc xây dựng ban huấn luyện. Trợ lý thân cận của Tudor không thể gia nhập vì vướng visa. Đây là chi tiết đáng ra phải được kiểm tra trước khi bổ nhiệm.

Việc phải sử dụng những phương án thay thế trong thời gian ngắn khiến bộ máy vận hành thiếu ổn định. Sự kết nối trong ban huấn luyện không rõ ràng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách đội bóng vận hành trên sân.

Một HLV có triết lý riêng cần đội ngũ phù hợp để triển khai. Khi điều kiện đó không đảm bảo, khả năng thành công giảm đi rõ rệt. Tottenham rơi vào tình huống đó, và hệ quả là một giai đoạn thiếu định hướng.

Hiện tại, Tottenham phải thay đổi ban huấn luyện lần thứ ba trong mùa giải. Đây không còn là câu chuyện của một cá nhân. Nó phản ánh cách CLB vận hành trong những quyết định quan trọng.

Ở cấp độ này, sai lầm không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trước mắt. Nó còn làm xáo trộn kế hoạch dài hạn, ảnh hưởng đến niềm tin của cầu thủ và người hâm mộ.

Tudor không phải nguyên nhân duy nhất. Ông chỉ là kết quả của một quyết định thiếu chắc chắn. Khi nền tảng không vững, bất kỳ lựa chọn nào cũng khó mang lại thành công.

Tottenham là một CLB lớn, nhưng cách vận hành thời gian qua cho thấy nhiều vấn đề cần được nhìn lại. Một đội bóng không thể phát triển nếu liên tục thay đổi mà không có định hướng rõ ràng.

Câu chuyện của Tudor vì thế không dừng lại ở một triều đại ngắn ngủi. Nó là lời cảnh báo về cách ra quyết định, và là bài học mà Tottenham buộc phải đối diện nếu muốn ổn định trong tương lai.