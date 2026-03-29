Tottenham sa thải HLV Tudor

Tối 29/3, Tottenham thông báo chia tay HLV Igor Tudor sau khoảng 44 ngày cầm quyền.

HLV Tudor rời Tottenham chỉ sau 6 tuần.

Cùng rời đội bóng còn có HLV thủ môn Tomislav Rogic và HLV thể lực Riccardo Ragnacci. Tottenham gửi lời cảm ơn tới Tudor cùng các cộng sự vì nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 6 tuần qua. Dù quãng thời gian không dài, ban huấn luyện của Tudor được ghi nhận làm việc chuyên nghiệp, tận tâm.

Hôm 22/3, thất bại 0-3 trên sân nhà trước Nottingham Forest được xem là giọt nước tràn ly. Đây là trận thua thứ 5 của Tudor trong 7 trận cầm quân trên mọi đấu trường, đẩy Spurs xuống sát nhóm nguy hiểm. CLB này chỉ còn hơn West Ham đúng một điểm.

Nhà cầm quân 47 tuổi tại vị trong 44 ngày, chỉ giành được 1 điểm trong 5 trận ở Premier League. Ở Champions League, Spurs thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 5-7 sau 2 lượt trận và bị loại từ vòng 1/8.

Theo The Times, Tottenham bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới với Roberto De Zerbi là ứng viên hàng đầu. Chiến lược gia người Italy hiện tự do sau khi rời Marseille và được đánh giá phù hợp với định hướng xây dựng lối chơi tấn công của đội bóng.

Spurs đang thật sự đối mặt nguy cơ xuống hạng, điều chưa từng xảy ra kể từ khi Premier League ra đời năm 1992. Nếu kịch bản tồi tệ xảy ra, đội bóng có thể thiệt hại hơn 250 triệu bảng từ doanh thu truyền hình, thương mại và bán vé.

Sau đợt tập trung đội tuyển tháng 3, Spurs sẽ bước vào giai đoạn sinh tử với hàng loạt đối thủ khó chịu. Trong bối cảnh đó, quyết định thay HLV là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn một mùa giải đang trượt dài khỏi tầm kiểm soát.

Highlights Tottenham 0-3 Nottingham Forest

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD