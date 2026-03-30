Tottenham đặt cược vào De Zerbi

Tottenham sẵn sàng thưởng lớn để thuyết phục Roberto De Zerbi tiếp quản ngay lập tức, trong bối cảnh đội bóng đối mặt nguy cơ xuống hạng.

De Zerbi là cái tên được Tottenham săn đón.

Tottenham bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với áp lực lớn sau khi chia tay Igor Tudor. Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest khiến Spurs chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, buộc ban lãnh đạo phải hành động khẩn cấp.

Mục tiêu số một được xác định là Roberto De Zerbi. HLV người Italy, từng dẫn dắt Brighton và Marseille, đang ở trạng thái tự do và được xem là phương án phù hợp để ổn định đội bóng.

Tottenham sẵn sàng đề nghị một khoản "thưởng trụ hạng đáng kể” cùng phí ký hợp đồng đủ hấp dẫn nhằm thuyết phục ông nhận lời ngay trong giai đoạn nước rút.

Tuy nhiên, De Zerbi tỏ ra thận trọng. Ông muốn chờ đến mùa hè trước khi đưa ra quyết định, thay vì bước vào cuộc chiến trụ hạng đầy rủi ro cuối mùa. Theo talkSPORT, Spurs đang nỗ lực thay đổi lập trường của chiến lược gia 44 tuổi bằng cả dự án dài hạn lẫn đãi ngộ tài chính hấp dẫn.

Việc Tudor rời đi chỉ sau hơn một tháng cầm quân phản ánh sự bất ổn tại Tottenham. CLB đánh mất hoàn toàn lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một HLV có triết lý rõ ràng như De Zerbi được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt.

Song song với phương án này, Tottenham cũng chuẩn bị sẵn các lựa chọn dự phòng. Sean Dyche là ứng viên ngắn hạn đáng chú ý nhờ kinh nghiệm trụ hạng, nhưng yêu cầu hợp đồng dài hạn của ông khiến hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Mauricio Pochettino cũng được người hâm mộ nhắc đến, song chiến lược gia người Argentina khó trở lại khi đang dẫn dắt tuyển Mỹ. Một số phương án khác gồm Adi Hutter hoặc giải pháp cuối cùng là đưa một cái tên nội bộ lên nắm HLV tạm quyền.

Trước mắt, Tottenham cần sớm chốt HLV mới trước chuyến làm khách trên sân Sunderland vào này 12/4. Đây được xem là trận đấu mang tính bước ngoặt, khi mỗi điểm số lúc này đều có ý nghĩa sống còn trong cuộc chiến trụ hạng chỉ còn 7 vòng đấu.

Highlights Tottenham 0-3 Nottingham Forest Đêm 22/3, Tottenham thua thảm Nottingham Forest với tỷ số 0-3 thuộc vòng 31 Premier League.

