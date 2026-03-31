Trải nghiệm khó tin của sao Tottenham

Dejan Kulusevski trải qua tới 7 đời HLV trong 4 năm tại Tottenham, phản ánh rõ vòng xoáy bất ổn của đội bóng Bắc London.

Dejan Kulusevski là nhân chứng cho cuộc lụn bại của Tottenham.

Dejan Kulusevski trở thành nhân chứng rõ nét cho sự biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện của Tottenham.

Kể từ khi gia nhập CLB vào tháng 1/2022, cầu thủ người Thụy Điển đã trải qua tới 7 đời HLV khác nhau, một con số hiếm thấy ở bất kỳ đội bóng lớn nào tại Premier League.

Kulusevski cập bến Tottenham dưới thời Antonio Conte. Sau đó là giai đoạn chuyển tiếp với HLV tạm quyền Cristian Stellini và Ryan Mason.

Mùa hè 2023, Ange Postecoglou được bổ nhiệm nhưng cũng không thể mang lại sự ổn định lâu dài. Tiếp theo, đội bóng lần lượt trải qua triều đại của Thomas Frank và Igor Tudor.

Điều đáng nói, Kulusevski thậm chí không thi đấu dưới hai trong số 7 HLV này. Trong thời gian Thomas Frank và Igor Tudor dẫn dắt, anh phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Chi tiết này phản ánh rõ thực trạng của Tottenham không chỉ trong mùa giải vừa qua mà còn bắt nguồn từ vài năm trước.

Cơn bão chấn thương khiến đội hình liên tục sứt mẻ trong khi các HLV không có trong tay những nhân tố quan trọng nhất. Hệ quả là thành tích đi xuống và áp lực thay tướng ngày càng lớn.

Frank không thể xoay chuyển tình hình khi thiếu trụ cột. Tudor tiếp quản trong bối cảnh tương tự và cũng nhanh chóng thất bại. Sự bất ổn vì thế không được giải quyết, mà còn trở thành một vòng lặp.

Hiện tại, Roberto De Zerbi được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng. Ông sẽ đối mặt bài toán quen thuộc: ổn định lực lượng và khôi phục phong độ của những trụ cột như Kulusevski.

Ở trạng thái tốt nhất, cầu thủ người Thụy Điển là nguồn sáng tạo quan trọng của Tottenham. Việc anh vắng mặt phần lớn mùa giải trở thành một trong những sự tiếc nuối lớn nhất.

Sắp tới, Kulusevski sẽ có dịp làm việc với HLV thứ tám trong vòng 4 năm. Tính trung bình, cứ nửa năm anh lại có một người thầy mới.

