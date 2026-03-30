Quyết định gây ngỡ ngàng của HLV Tudor với Tottenham

  • Thứ hai, 30/3/2026 07:22 (GMT+7)
Igor Tudor chia tay Tottenham chỉ sau 44 ngày nắm quyền, đồng thời ra đi mà không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.

Theo talkSPORT, dù hợp đồng của Tudor vẫn còn hiệu lực đến hết mùa, ông từ chối khoản đền bù khi đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt sớm. Đây được xem là hành động hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. HLV Tudor được cho là cảm thấy thất vọng với chính mình nên ra đi trong êm đẹp.

Tudor được bổ nhiệm vào tháng 2 để thay thế Thomas Frank, nhưng không thể giúp "Gà trống" cải thiện phong độ. Trong 5 trận tại Premier League, Tottenham không thắng trận nào, thua 4 và hòa 1. Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ở hôm 22/3 trở thành "giọt nước tràn ly", khiến ban lãnh đạo quyết định sa thải ông.

Tại đấu trường châu Âu, Tottenham cũng gây thất vọng. Họ thua 2-5 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, trước khi thắng lại 3-2 ở lượt về. Tuy nhiên, đó cũng là chiến thắng duy nhất của Tudor trong quãng thời gian ngắn ngủi tại Bắc London.

Trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV mới, trợ lý Bruno Saltor sẽ tạm thời phụ trách đội bóng. Tottenham dự kiến trở lại thi đấu vào ngày 12/4 với chuyến làm khách trên sân của Sunderland.

Hiện tại, Spurs rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm khi mùa giải còn 7 vòng. Ban lãnh đạo đội bóng đang gấp rút tìm kiếm một HLV mới, trong bối cảnh áp lực trụ hạng ngày càng lớn.

Dù ai sẽ là người kế nhiệm Tudor, điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ Tottenham phải nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn đối mặt với viễn cảnh rớt hạng Premier League.

Highlights Tottenham 0-3 Nottingham Forest Đêm 22/3, Tottenham thua thảm Nottingham Forest với tỷ số 0-3 thuộc vòng 31 Premier League.

