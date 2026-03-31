Philippines khiến bóng đá Đông Nam Á bỏ lỡ cơ hội lịch sử

Tối 31/3, Philippines chỉ có được trận hòa Tajikistan với tỷ số 1-1 thuộc lượt cuối bảng A vòng loại Asian Cup 2027.

Philippines không thể có vé dự Asian Cup 2027.

Ở lượt cuối, tuyển Thái Lan và Philippines đều rơi vào tình thế buộc phải thắng nếu muốn góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Saudi Arabia. Nếu cả 2 cùng vượt qua vòng loại, bóng đá Đông Nam Á sẽ lần đầu tiên có tới 5 đội dự Asian Cup, con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử khu vực.

Tuy nhiên, chỉ Thái Lan lách qua khe cửa hẹp khi đả bại Turkmenistan với tỷ số 2-1 để đoạt ngôi đầu bảng D và giành vé dự Asian Cup 2027. Trong khi đó, Philippines thi đấu cực kỳ nỗ lực và sớm có bàn mở tỷ số do công của Raphael Obermair ở phút 19.

Dù vậy, Tajikistan nhanh chóng gỡ hòa 1-1 và bảo toàn tỷ số cho đến hết trận. Kết quả khiến Philippines có cùng 14 điểm với đối thủ nhưng xếp dưới do kém chỉ số phụ. Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ lấy một đội duy nhất nên Philippines bị loại.

Điều này đồng nghĩa kỷ lục về số đại diện Đông Nam Á góp mặt tại VCK Asian Cup dừng lại ở con số 4. Lần đầu tiên xảy ra vào năm 2007 khi Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia cùng tham dự với tư cách đồng chủ nhà, mỗi đội phụ trách một bảng đấu.

Cột mốc được lặp lại tại Asian Cup 2023 (tổ chức đầu năm 2024) khi 4 cái tên gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia tiếp tục hiện diện ở vòng chung kết. Tới Asian Cup 2027, bóng đá Đông Nam Á lại có 4 đội dự VCK gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam giành vé với ngôi đầu bảng F nhờ thành tích toàn thắng, sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận. Indonesia là đại diện Đông Nam Á đầu tiên có vé nhờ thành tích ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026.

Singapore làm nên lịch sử lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu danh giá cấp châu lục thông qua con đường vòng loại. Riêng Thái Lan tự định đoạt số phận khi vượt qua Turkmenistan ở lượt trận cuối cùng.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn