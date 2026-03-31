Vì sao Xuân Son không bị thổi việt vị?

Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong tư thế đứng dưới hậu vệ đối thủ khi Việt Nam thắng Malaysia 3-1 thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Vị trí của Xuân Son khi ghi bàn.

Phút 51, pha lập công của Xuân Son trên sân Thiên Trường gây nhiều tranh luận, bởi tiền đạo tuyển Việt Nam đứng dưới hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, xét theo Luật 11 về việt vị hiện hành của IFAB (Ban quản lý Hiệp hội bóng đá quốc tế), bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

Luật quy định cầu thủ chỉ rơi vào vị trí việt vị khi bất kỳ bộ phận nào của đầu, thân hoặc chân ở gần khung thành đối phương hơn so với cả quả bóng và cầu thủ phòng ngự cuối cùng tại thời điểm đồng đội chuyền bóng. Đây là yếu tố then chốt để xác định tính hợp lệ của pha lập công.

Ở tình huống này, Đỗ Hoàng Hên kéo bóng xuống sát đường biên ngang trước khi thực hiện đường căng ngang vào trong. Khoảnh khắc cho thấy bóng ở vị trí gần khung thành hơn so với Xuân Son theo hướng tấn công của tuyển Việt Nam.

Do đó, dù Xuân Son trông đứng thấp hơn cầu thủ Malaysia trên màn hình, anh vẫn ghi bàn hợp lệ do chưa vượt qua vị trí của bóng khi đồng đội chuyền. Đây cũng là chi tiết thường gây nhầm lẫn.

Nhiều người chỉ tập trung vào vị trí tương quan giữa tiền đạo và hậu vệ cuối cùng, mà bỏ qua yếu tố quan trọng hơn là vị trí của quả bóng. Trong khi đó, luật việt vị yêu cầu phải đồng thời so sánh với cả bóng và cầu thủ phòng ngự.

Trọng tài và trợ lý có góc quan sát chuẩn xác để đưa ra quyết định công nhận bàn thắng. Trong bối cảnh không có VAR, những pha bóng như vậy đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng nhận định nhanh từ tổ trọng tài.

Trận này, Xuân Son ghi cú đúp giúp Việt Nam hạ gục Malaysia với tỷ số 3-1.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

