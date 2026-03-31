Bóng đá Singapore làm nên lịch sử

Tối 31/3, Singapore thắng Bangladesh với tỷ số 1-0 và khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích ấn tượng.

Singapore xuất sắc giành vé dự Asian Cup 2027.

Tại sân vận động quốc gia, Singapore làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự Asian Cup với tư cách đội đứng đầu bảng cùng thành tích bất bại. Đáng chú ý, họ làm được điều này khi đang xếp hạng 148 thế giới, vị trí thấp nhất trong số các đội đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết.

Tháng 11 năm ngoái, Singapore sớm giành vé trước một lượt trận. Họ cũng tạo kỳ tích với lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu danh giá cấp châu lục thông qua con đường vòng loại. Kể từ khi giải ra đời năm 1956, "The Lions" chưa từng vượt qua vòng loại, ngoại trừ kỳ 1984 tham dự với tư cách chủ nhà.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 31. Trung vệ Irfan Fandi phát động tấn công bằng đường chuyền dài chính xác, tạo điều kiện để Glenn Kweh xâm nhập vòng cấm. Dù cú dứt điểm đầu tiên bị thủ môn Mitul Marma cản phá, bóng bật ra đúng vị trí để Harhys Stewart dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong lần khoác áo thứ 15.

HLV Gavin Lee thừa nhận đội bóng còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt khi bước vào Asian Cup 2027 với vị thế đội có thứ hạngFIFA thấp nhất. Tuy nhiên, với chuỗi trận bất bại, hiệu suất phòng ngự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội tốt, Singapore chứng minh họ xứng đáng góp mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục.

Hiện tại, Đông Nam Á có 4 đại diện giành vé dự Asian Cup 2027 gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Bóng đá khu vực đứng trước cơ hội lập kỷ lục mới với tối đa 5 đại diện nếu Philippines vượt qua Tajikistan.

Ở bảng A, Philippines đang có 13 điểm, xếp nhì bảng do kém Tajikistan hiệu số. Nếu thắng chính đối thủ này trên sân khách tại Hisar vào lúc 21h00 ngày 31/1, Philippines sẽ vươn lên dẫn đầu và giành vé đi tiếp.