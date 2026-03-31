Xuân Son nói gì khi đá cặp Hoàng Hên

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tỏ ra phấn khích khi tái ngộ đồng đội cũ Đỗ Hoàng Hên trong màu áo tuyển Việt Nam ở chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại AFC Asian Cup 2027 tối 31/3.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Phát biểu sau trận, Xuân Son dành nhiều lời khen cho Hoàng Hên: “Hên là một tiền vệ giỏi, có khả năng giữ bóng tốt và chuyền bóng hay. Tôi rất vui khi anh ấy lên đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam mạnh lên, điều này tốt cho mọi cầu thủ, cả Quang Hải, Hoàng Đức và Hai Long nữa. Chúng tôi cần những trận đấu như thế này để làm món quà tặng người hâm mộ, cũng như cho ngày sinh nhật của tôi”.

Hoàng Hên chính là người kiến tạo để Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Malaysia. Trước đó, cả hai từng là đồng đội ăn ý tại CLB Nam Định, trước khi Hoàng Hên chuyển sang khoác áo Hà Nội.

Chia sẻ thêm về màn trình diễn cá nhân, Xuân Son cho biết: “Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì điều này. Nhiều người từng nói những điều không hay về cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn chứng minh được khả năng của mình. Trong hai mùa giải gần đây, tôi đã ghi 40 bàn. Mùa này, tôi cũng đã có 12 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Cúp Đông Nam Á. Tôi cảm ơn gia đình, người hâm mộ và các đồng đội đã luôn ủng hộ. Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay”.

Trong chiến thắng trước Malaysia, Xuân Son ghi dấu ấn với hai bàn thắng mang đậm phong cách của một trung phong hiện đại: mạnh mẽ, nhạy bén và hiệu quả trong không chiến. Không chỉ dứt điểm tốt, anh còn tích cực di chuyển, làm tường và phối hợp, giúp lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam vận hành mạch lạc.

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng loại với ngôi nhất bảng, toàn thắng 6 trận và giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

