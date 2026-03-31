Hoàng Hên xử lý gây sốt

  • Thứ ba, 31/3/2026 21:00 (GMT+7)
Khả năng giữ bóng khó chịu của Đỗ Hoàng Hên khiến các cầu thủ Malaysia không giữ được bình tĩnh.

Trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3, Hoàng Hên tiếp tục được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính. Đây cũng là lần đầu tiên anh sát cánh cùng Xuân Son trên hàng công tuyển Việt Nam sau khi hoàn tất quá trình nhập tịch.

Phút 65, Hoàng Hên để lại pha xử lý gây chú ý. Nhận đường chuyền từ đồng đội, anh xoay sở khéo léo dù bị cầu thủ Malaysia theo kèm rất sát. Thậm chí, cầu thủ áo vàng còn có hành động kéo người và đá vào chân trụ của Hoàng Hên, nhưng tiền vệ của tuyển Việt Nam vẫn giữ bóng chắc chắn, trước khi xỏ háng đối thủ trong sự trầm trồ của người hâm mộ.

Hoàng Hên xử lý tinh quái.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ ca ngợi sự khéo léo của Hoàng Hên. Một tài khoản viết: “Lâu rồi mới thấy một cầu thủ Việt Nam xử lý khó chịu đến thế”. Một người khác nhận xét: “Hoàng Hên cho thấy sự tự tin trước sức ép của đối thủ”. Một CĐV khác bình luận: “Đối thủ bất lực khi theo kèm Hoàng Hên hay Nguyễn Hoàng Đức”.

Sau pha bóng này, Hoàng Hên xảy ra tranh cãi với các cầu thủ Malaysia liên quan đến tình huống chơi xấu. Trọng tài đã phải can thiệp để xoa dịu tình hình.

Ở trận này, Hoàng Hên có pha kiến tạo đầu tiên cho tuyển Việt Nam khi giúp Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tiền vệ của CLB Hà Nội cũng liên tục di chuyển, phối hợp ăn ý với Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long.

Trước đó, ở trận giao hữu gặp Bangladesh, Hoàng Hên cũng có màn trình diễn nổi bật. Anh trở thành điểm đến trong nhiều pha triển khai tấn công của tuyển Việt Nam, thường xuyên kéo giãn hàng thủ đối phương để mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Sự thích nghi nhanh chóng của Hoàng Hên là tín hiệu tích cực, giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án tấn công cho các giải đấu lớn sắp tới.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Duy Luân

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

Quan chức Malaysia thất thần trên khán đài

20:43 31/3/2026

0

Khoảnh khắc cựu HLV Tan Cheng Hoe lặng người trên khán đài phản chiếu rõ sự lép vế của Malaysia trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam thua Trung Quốc

20:35 31/3/2026

0

Tối 31/3, U23 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Trung Quốc thuộc lượt cuối giải giao hữu CFA Team China 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

