U23 Việt Nam thua Trung Quốc

Tối 31/3, U23 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Trung Quốc thuộc lượt cuối giải giao hữu CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam kết thúc giải với vị trí bét bảng.

Ngay từ đầu, đội chủ nhà đẩy cao nhịp độ và gây sức ép liên tục. U23 Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, tổ chức phòng ngự kín kẽ và chờ cơ hội phản công. Phút thứ 6, Lê Văn Thuận có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp khá mạch lạc nhưng thiếu chính xác.

Bước ngoặt đến ở phút 39. Từ tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ U23 Việt Nam, Du Yuezheng nhanh chân tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Trước đó, đội chủ nhà cũng nhiều lần đe dọa với các pha dứt điểm của Mao Weijie, nhưng chưa đủ chính xác.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các sự điều chỉnh nhân sự liên tiếp giúp lối chơi trở nên thanh thoát hơn. Phút 58, Quốc Anh có cơ hội đáng chú ý với cú sút căng sau đường chuyền của Quang Vinh, buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cản phá.

Dù vậy, trước hàng phòng ngự tổ chức tốt và khả năng áp sát nhanh của U23 Trung Quốc, các chân sút Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt. Những tình huống lên bóng ở biên và các pha bóng dài đều không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Những phút cuối, U23 Việt Nam dồn toàn lực tấn công nhưng hàng thủ U23 Trung Quốc vẫn đứng vững. Chung cuộc, U23 Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 trong trận đấu mà nỗ lực là chưa đủ để khỏa lấp sự thiếu hiệu quả ở khâu ghi bàn.

Khép lại giải đấu, U23 Việt Nam đứng chót bảng với 1 điểm, U23 Thái Lan đứng thứ 3 với 4 điểm. Trong khi đó, U23 Triều Tiên lên ngôi vô địch khi có cùng 5 điểm với U23 Trung Quốc nhưng xếp trên nhờ hiệu số.