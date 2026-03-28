Phản ứng của fan Đông Nam Á khi U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan

Trưa 28/3, thất bại 0-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan thuộc giải giao hữu CFA Team China 2026 tạo làn sóng tranh luận trái chiều từ người hâm mộ khu vực.

U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước U23 Thái Lan.

Tại Tây An, U23 Việt Nam thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu CFA Team China 2026. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phần nào thể hiện lối chơi gắn kết, nhưng không thể tận dụng cơ hội trước đối thủ giàu thể lực và sắc bén hơn trong khâu dứt điểm.

Sau trận, cộng đồng mạng Đông Nam Á đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cổ động viên thừa nhận cả 2 đội đều là những đại diện hàng đầu khu vực và mang đến trận đấu hấp dẫn. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam chơi tốt về tổ chức, nhưng Thái Lan nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát và tạo đột biến.

Một số bình luận nhấn mạnh giá trị của sân chơi. Theo đó, giải đấu mang tầm châu Á như CFA Team China được đánh giá cao hơn các giải khu vực, do mức độ cạnh tranh lớn hơn. Vì vậy, kết quả ở những giải thế này phản ánh rõ năng lực thật sự của các đội.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ Thái Lan thừa nhận đội nhà vẫn tồn tại điểm yếu cố hữu là khả năng dứt điểm kém, chủ yếu do các cầu thủ ít được thi đấu thường xuyên. Ngoài ra, vấn đề thể lực cũng được nhắc đến khi một vài ý kiến cho rằng Thái Lan thường hụt hơi sau khoảng 70 phút thi đấu.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam được đánh giá cao về sự gắn kết trong lối chơi. Tuy vậy, việc thiếu sắc sảo trong những tình huống quyết định khiến đội bóng chưa thể tạo ra khác biệt. Kết lại, trận đấu cho thấy khoảng cách giữa 2 nền bóng đá vẫn rất sít sao.

Sau 2 trận, U23 Việt Nam mới có 1 điểm, còn U23 Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu với 4 điểm.

Highlights U23 Việt Nam 0-1 U23 Thái Lan Trưa 28/3, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan thuộc lượt trận thứ 2 giải giao hữu CFA Team China 2026.