MU có kế hoạch táo bạo với Rashford

MU được cho là sẵn sàng bán tiền đạo Marcus Rashford cho các đối thủ Premier League, trong lúc chờ động thái chính thức từ Barcelona.

MU có thể từ chối bán Rashford cho Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo Goal, đội chủ sân Old Trafford không có ý định giảm giá cho tiền đạo người Anh. Thỏa thuận cho mượn ký kết từ mùa hè năm ngoái cho phép Barcelona mua đứt Rashford với mức phí cố định 30 triệu euro. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia gặp khó khăn tài chính, khả năng họ đàm phán lại hoặc trì hoãn thanh toán đang khiến Man United mất kiên nhẫn.

Phong độ của Rashford tại Tây Ban Nha là khá tích cực, với 10 bàn sau 39 trận, góp phần giúp anh lấy lại giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Chính điều này khiến “Quỷ đỏ” tự tin có thể tìm được đối tác khác sẵn sàng chi đậm hơn, đặc biệt là từ các CLB Anh.

Về phía Barcelona, Giám đốc Thể thao Deco thừa nhận thương vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như luật công bằng tài chính và quyết định chuyên môn. Chủ tịch Joan Laporta thậm chí còn để ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng mượn thay vì mua đứt ngay lập tức.

Trong khi đó, những biến động trên băng ghế huấn luyện tại Man United cũng tác động đến tương lai Rashford. Sau khi Ruben Amorim rời đi, Michael Carrick tạm thời tiếp quản và có mối quan hệ tốt với cầu thủ này. Nếu thương vụ với Barcelona đổ vỡ và không có đề nghị phù hợp, Rashford thậm chí có thể trở lại Old Trafford.

Dù vậy, MU vẫn đang tìm kiếm phương án mới ở cánh trái, cho thấy khả năng chia tay Rashford trong mùa hè tới vẫn là kịch bản được ưu tiên.

