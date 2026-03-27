Trường hợp kỳ lạ của bóng đá châu Phi

Eritrea là đội tuyển duy nhất chưa có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA và vừa trở lại sau gần 7 năm vắng bóng ở các giải đấu chính thức.

Eritrea là đội tuyển duy nhất chưa được xếp hạng FIFA.

Hôm 25/3, đại diện Đông Phi Eritrea chạm trán Eswatini thuộc vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2026 (AFCON), đánh dấu trận chính thức đầu tiên kể từ năm 2019. Lần gần nhất Eritrea thi đấu là vào tháng 9/2019 khi để thua Namibia ở vòng loại World Cup 2022.

Trong nhiều năm qua, Eritrea liên tục rút lui khỏi các giải đấu quốc tế, bao gồm cả vòng loại World Cup 2026 và các trận giao hữu. Sự trở lại của Eritrea thực tế đã được hâm nóng từ tháng 5/2025 với 2 trận giao hữu gặp Niger nhằm kỷ niệm ngày độc lập.

Tuy nhiên, do Niger không sử dụng đội hình mạnh nhất, các trận đấu này không được FIFA công nhận để tính điểm xếp hạng.

Dù vậy, ở lần tái xuất chính thức, Eritrea tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Eswatini 2-0. Đây cũng là lần đầu Eritrea góp mặt ở vòng loại AFCON kể từ năm 2008. Họ sẽ tái đấu Eswatini ở trận lượt về trên sân khách vào ngày 31/3. Trận lượt đi diễn ra tại Meknes (Morocco) do Eritrea chưa có sân vận động đạt chuẩn.

Hiện tại, Eritrea là đội duy nhất trong số 211 Liên đoàn thành viên chưa có thứ hạng FIFA vì không thi đấu trong thời gian dài. Bảng xếp hạng tiếp theo dự kiến công bố ngày 6/4, và nếu tiếp tục thi đấu, Eritrea có thể trở lại sau lần gần nhất xếp hạng 200 vào năm 2022.