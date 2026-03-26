World Cup 2026 gây tranh cãi vì đề xuất 15.000 USD

Đề xuất yêu cầu người hâm mộ từ một số quốc gia châu Phi đặt cọc 15.000 USD để nhập cảnh Mỹ dự World Cup 2026 đang vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội.

Ông Trump đang có nhiều đề xuất gây tranh cãi ở World Cup 2026.

Trên The Athletic, thông tin Mỹ có thể yêu cầu người hâm mộ từ Senegal, Cape Verde, Bờ Biển Ngà và Tunisia đặt cọc 15.000 USD để đến xem World Cup 2026 nhanh chóng gây tranh cãi.

Theo giải thích từ phía chính quyền của ông Donald Trump, biện pháp này nhằm hạn chế tình trạng ở lại trái phép sau khi giải đấu kết thúc.

Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện, đề xuất này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một rào cản tài chính, đi ngược lại tinh thần cởi mở vốn có của World Cup.

Trên mạng xã hội X, không ít bình luận gọi đây là "một dạng phân biệt đối xử mới", khi chỉ một nhóm quốc gia bị áp dụng quy định đặc biệt. Một số khác đặt câu hỏi về tính công bằng, bởi các kỳ World Cup trước đó chưa từng yêu cầu khoản đặt cọc lớn như vậy đối với người hâm mộ.

Mối lo lớn nhất nằm ở việc chi phí bị đẩy lên quá cao. Với nhiều cổ động viên, việc mua vé, di chuyển và lưu trú đã là gánh nặng. Khoản đặt cọc 15.000 USD , nếu áp dụng, sẽ khiến việc theo chân đội tuyển trở thành đặc quyền của số ít.

Không ít ý kiến cũng đặt vấn đề về thông điệp mà giải đấu gửi đi. World Cup vốn được quảng bá là ngày hội toàn cầu, nơi bóng đá kết nối mọi nền văn hóa. Nhưng nếu các rào cản tài chính và thủ tục gia tăng, tính đại chúng của giải đấu có nguy cơ bị xói mòn.

Người hâm mộ Senegal đang liên tiếp nhận tin sốc bắt nguồn từ các quy định.

Một số người hâm mộ thậm chí kêu gọi tẩy chay, cho rằng các quốc gia bị ảnh hưởng cần có phản ứng mạnh mẽ. Trong khi đó, cũng có ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả của biện pháp, đặt câu hỏi liệu đây là kiểm soát nhập cư hay vô tình hạn chế người xem.

Ở chiều ngược lại, vẫn có những quan điểm cho rằng việc siết chặt kiểm soát là điều dễ hiểu trong bối cảnh an ninh và nhập cư ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, cách triển khai cụ thể đang là vấn đề gây tranh luận.

Hiện tại, thông tin này vẫn gây tranh cãi và chưa có xác nhận chính thức về việc áp dụng rộng rãi. Nhưng rõ ràng, chỉ riêng đề xuất cũng đủ làm dấy lên câu hỏi lớn: World Cup 2026 sẽ còn là sân chơi của tất cả, hay đang dần trở thành cuộc chơi có điều kiện?

Ông Trump nhún nhảy YMCA tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc YMCA trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ngày 5/12