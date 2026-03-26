Pháp đấu Brazil - va chạm để lộ bản lĩnh vô địch

Cuộc đối đầu tại Mỹ không chỉ là giao hữu, mà là phép thử rõ nét cho tham vọng vô địch World Cup 2026 của cả Pháp lẫn Brazil.

Mbappe là trung tâm ở hàng công tuyển Pháp.

Khi Pháp và Brazil gặp nhau lúc 3h ngày 27/3 tại sân Gillette (Mỹ), đó không đơn thuần là một trận giao hữu mang tính trình diễn. Thời điểm này, mọi chi tiết đều mang ý nghĩa. Chỉ còn chưa đầy ba tháng trước World Cup 2026, mỗi quyết định, mỗi thử nghiệm đều là bước đệm cho hành trình chinh phục danh hiệu lớn nhất bóng đá thế giới.

Cả hai đội đều đến Mỹ với cùng mục tiêu: làm quen điều kiện thi đấu và kiểm tra lực lượng. Nhưng cách họ bước vào trận đấu này lại mang những sắc thái khác nhau. Pháp mang theo sự ổn định của một tập thể được định hình, trong khi Brazil vẫn đang tìm kiếm phiên bản tốt nhất của mình.

Brazil vẫn đang đi tìm bản sắc

Hành trình vòng loại của Brazil không đủ thuyết phục. Sáu thất bại sau 18 trận là con số hiếm khi gắn với đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất thế giới. Vị trí thứ 5 là đủ để giành vé, nhưng không đủ để tạo cảm giác an tâm.

Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti được kỳ vọng sẽ thay đổi điều đó. Nhà cầm quân người Italy mang theo kinh nghiệm và sự điềm tĩnh, nhưng ông chưa có nhiều thời gian để định hình lối chơi. Trận gặp Pháp vì thế là cơ hội hiếm để kiểm chứng những gì Brazil đang xây dựng.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự vắng mặt của Neymar. Ở tuổi 34, tiền đạo này chưa thi đấu cho đội tuyển từ tháng 10/2023 và chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ancelotti thẳng thắn khi cho rằng vấn đề của Neymar nằm ở thể lực, không phải kỹ thuật.

Pháp có Mbappe, Brazil có Vinicius.

Trong bối cảnh đó, vai trò đầu tàu được trao cho Vinicius Junior. Tuy nhiên, Brazil cũng thiếu vắng một loạt trụ cột như Alisson Becker, Gabriel Magalhaes hay Bruno Guimaraes. Điều này khiến đội hình trở nên thiếu cân bằng, buộc Ancelotti phải trao cơ hội cho những gương mặt mới, trong đó có tài năng 19 tuổi, Rayan.

Sự pha trộn giữa kinh nghiệm và thử nghiệm khiến Brazil bước vào trận đấu với nhiều ẩn số. Họ có tiềm năng, nhưng chưa có sự ổn định. Và trước một đối thủ như Pháp, mọi điểm yếu đều có thể bị phơi bày.

Pháp ổn định, Mbappe là trung tâm

Nếu Brazil còn đang tìm kiếm bản sắc, Pháp lại cho thấy sự rõ ràng trong cách vận hành. Dưới thời Didier Deschamps, đội bóng này duy trì được cấu trúc ổn định qua nhiều năm và luôn là ứng viên hàng đầu tại các giải đấu lớn.

Trọng tâm trong lối chơi của Pháp vẫn là Kylian Mbappe. Sau chấn thương đầu gối, tiền đạo này trở lại thi đấu cho Real Madrid và sẵn sàng góp mặt trong đợt tập trung lần này. Những lo ngại về thể lực của anh phần nào được xua tan khi chính Mbappe khẳng định quá trình hồi phục đã hoàn tất.

Sự hiện diện của Mbappe không chỉ mang lại chất lượng chuyên môn, mà còn tạo ra điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Pháp không cần thử nghiệm quá nhiều, bởi họ đã có bộ khung ổn định. Ngay cả khi William Saliba rút lui vì chấn thương, việc triệu tập Maxence Lacroix cũng không làm xáo trộn lớn đến cấu trúc đội hình.

Deschamps sẽ rời tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Một chi tiết đáng chú ý là việc Pháp đóng quân tại chính khách sạn ở Boston, nơi họ sẽ lưu trú trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán dài hạn của đội bóng này.

World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của Deschamps sau 14 năm dẫn dắt. Điều đó mang lại thêm động lực cho toàn đội, trong bối cảnh Zinedine Zidane được kỳ vọng sẽ kế nhiệm. Một cái kết đẹp cho triều đại Deschamps là mục tiêu mà Pháp hướng tới.

Trong lịch sử, Pháp từng đánh bại Brazil tại World Cup 2006, và nếu cả hai đội đứng đầu bảng tại giải sắp tới, họ chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Kịch bản đó không phải không có cơ sở.

Trận đấu tại Mỹ vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một màn thử nghiệm. Đây là dịp để Brazil kiểm tra sự chuyển mình dưới thời Ancelotti, và cũng là cơ hội để Pháp khẳng định họ đã sẵn sàng.

Ở thời điểm World Cup đang đến gần, không còn chỗ cho những thử nghiệm nửa vời. Với Brazil, đây là lúc phải định hình bản sắc. Với Pháp, đây là lúc chứng minh sự ổn định có thể đưa họ tiến xa đến đâu.

Và giữa hai đội bóng giàu tham vọng ấy, trận giao hữu này chính là thước đo đầu tiên cho giấc mơ vô địch.