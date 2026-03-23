Neymar tự đẩy mình xa đội tuyển Brazil

Phát ngôn gây tranh cãi và quyết định vắng mặt gần đây khiến Neymar rơi vào thế bất lợi trong mắt Liên đoàn bóng đá Brazil trước thềm World Cup 2026.

Neymar khó dự World Cup 2026.

Neymar đang đối diện viễn cảnh khó khăn trong hành trình trở lại đội tuyển Brazil, khi những động thái gần đây của anh không nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF).

Theo các nguồn tin, phát ngôn của tiền đạo mang áo số 10 đã bị CBF đón nhận theo hướng tiêu cực. Nội bộ tổ chức này cho rằng Neymar đang cố tận dụng sức ảnh hưởng truyền thông cùng sự ủng hộ từ người hâm mộ để tạo ra một thế đối đầu, theo kiểu “chúng ta chống lại họ”, giữa cá nhân anh và HLV Carlo Ancelotti.

Cách hành xử này được xem là không phù hợp trong bối cảnh đội tuyển Brazil đang hướng tới sự ổn định dưới thời HLV mới. Thay vì giảm bớt áp lực, những phát biểu của Neymar lại khiến tình hình trở nên nhạy cảm hơn.

Không chỉ dừng ở đó, việc Neymar vắng mặt trong trận đấu giữa Santos và Mirassol cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Dù cầu thủ này đưa ra lý do liên quan đến việc quản lý khối lượng vận động, phía CBF vẫn đặt dấu hỏi về cách anh lựa chọn xử lý tình huống.

Theo quan điểm của Liên đoàn, Neymar hoàn toàn có thể di chuyển cùng đội đến Mirassol, ngay cả khi không ra sân thi đấu. Điều này càng trở nên đáng chú ý khi HLV Carlo Ancelotti được cho là đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu.

Việc không xuất hiện trong bối cảnh đó khiến hình ảnh của Neymar phần nào bị ảnh hưởng. Với một cầu thủ từng giữ vai trò trung tâm của đội tuyển Brazil, những chi tiết như vậy không còn đơn thuần là vấn đề cá nhân, mà có thể tác động đến đánh giá từ ban huấn luyện.

Trong bối cảnh World Cup đang đến gần, những tín hiệu từ CBF cho thấy vị trí của Neymar không còn được đảm bảo như trước. Nếu không cải thiện mối quan hệ với ban huấn luyện và Liên đoàn, nguy cơ vắng mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tương lai của Neymar tại đội tuyển Brazil vì thế đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.