Lối sống xa hoa của Neymar

Tiền đạo Neymar hé lộ cuộc sống xa hoa của bản thân trong đoạn video mới đăng tải trên YouTube.

Neymar đang tận hưởng cuộc sống tại Brazil.

Vlog của Neymar có độ dài khoảng 20 phút, ghi lại 48 giờ thường ngày của anh tại Santos. Video nhanh chóng gây sốt với hàng triệu lượt xem, khi Neymar đưa người hâm mộ tham quan căn biệt thự sang trọng hướng biển.

Ngôi nhà của anh sở hữu không gian mở với phòng khách rộng lớn, cửa kính khổng lồ nhìn ra đại dương và khu gara chứa nhiều siêu xe, trong đó có một chiếc Porsche nổi bật.

Bên trong, Neymar còn trưng bày nhiều kỷ vật đáng giá như áo đấu của các huyền thoại Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Lionel Messi hay đồng đội cũ Kylian Mbappe.

Ngoài khuôn viên, Neymar có trực thăng riêng phục vụ cho việc di chuyển nhanh chóng. Chiếc trực thăng H-145 được cầu thủ người Brazil mua từ năm 2019 với giá khoảng 10,3 triệu USD .

Neymar sở hữu trực thăng riêng.

Vốn đam mê game, Neymar cũng khoe phòng giải trí với thiết bị hiện đại. Ngôi sao người Brazil thường xuyên livestream chơi game và giao lưu với fan mỗi khi có thời gian rảnh.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản của Neymar đạt mức 450 triệu USD . Đỉnh cao của Neymar là trong màu áo Al Hilal, khi anh ký hợp đồng với mức lương hàng năm lên đến 160 triệu USD . Ngoài ra, anh còn nhận thêm 30 triệu USD /năm nhờ hợp đồng tài trợ với Puma.

Song song với cuộc sống xa hoa, Neymar vẫn duy trì lịch trình chuyên nghiệp. Video ghi lại quá trình anh tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu của Santos. Từ buổi tập nhẹ, chăm sóc cơ thể đến việc chỉn chu diện mạo trước ngày thi đấu, mọi chi tiết đều được ghi lại.

Bên cạnh đó, vlog cũng cho thấy khát khao trở lại đội tuyển Brazil của Neymar. Khi theo dõi danh sách triệu tập của HLV Carlo Ancelotti, anh tỏ ra tiếc nuối khi tên mình không được xướng lên. Dù vậy, Neymar vẫn khẳng định sẵn sàng cống hiến nếu được trao cơ hội.

