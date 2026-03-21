Thêm cú sốc với Neymar

  Thứ bảy, 21/3/2026 19:00 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Neymar liên tục bị loại khỏi danh sách thi đấu tại Santos và tuyển Brazil, cho thấy thể lực sa sút rõ rệt ở tuổi 34.

Neymar đối mặt giai đoạn khó khăn trước thềm World Cup.

Thời gian qua, Neymar liên tiếp vắng mặt trong các kế hoạch quan trọng, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Tại Santos, HLV Cuca quyết định không điền tên tiền đạo người Brazil cho trận gặp Cruzeiro thuộc vòng 8 Serie A vào rạng sáng 23/3.

Lý do được nhà cầm quân này nhấn mạnh là nguy cơ chấn thương của Neymar ở mức cao. Ông cho rằng việc phải thi đấu 3 trận trong vòng 7 ngày có thể khiến Neymar gặp vấn đề thể trạng.

"Đây không phải là bảo vệ cậu ấy, mà là quản lý khối lượng vận động. Rủi ro là quá lớn và chúng tôi không thể mạo hiểm", Cuca khẳng định.

Quyết định càng cho thấy vị thế của Neymar không còn được đảm bảo, dù vẫn đá chính 2 trận gần nhất. Trước đó, tiền đạo 34 tuổi cũng vắng mặt ở trận gặp Mirassol, làm dấy lên những nghi ngờ về sự ổn định.

Ở cấp đội tuyển, tình hình không khả quan hơn. HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar không được triệu tập do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Theo ông, cánh cửa vẫn mở nhưng điều kiện tiên quyết là cầu thủ phải đạt 100% phong độ.

Việc sa sút về thể lực và phong độ khiến Neymar đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup, mục tiêu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế. Nếu không sớm tìm lại trạng thái tốt nhất, hành trình đỉnh cao của ngôi sao Brazil có thể khép lại trong tiếc nuối.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Đào Trần

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

