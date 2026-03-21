Thêm cú sốc với Neymar

Neymar liên tục bị loại khỏi danh sách thi đấu tại Santos và tuyển Brazil, cho thấy thể lực sa sút rõ rệt ở tuổi 34.

Neymar đối mặt giai đoạn khó khăn trước thềm World Cup.

Thời gian qua, Neymar liên tiếp vắng mặt trong các kế hoạch quan trọng, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Tại Santos, HLV Cuca quyết định không điền tên tiền đạo người Brazil cho trận gặp Cruzeiro thuộc vòng 8 Serie A vào rạng sáng 23/3.

Lý do được nhà cầm quân này nhấn mạnh là nguy cơ chấn thương của Neymar ở mức cao. Ông cho rằng việc phải thi đấu 3 trận trong vòng 7 ngày có thể khiến Neymar gặp vấn đề thể trạng.

"Đây không phải là bảo vệ cậu ấy, mà là quản lý khối lượng vận động. Rủi ro là quá lớn và chúng tôi không thể mạo hiểm", Cuca khẳng định.

Quyết định càng cho thấy vị thế của Neymar không còn được đảm bảo, dù vẫn đá chính 2 trận gần nhất. Trước đó, tiền đạo 34 tuổi cũng vắng mặt ở trận gặp Mirassol, làm dấy lên những nghi ngờ về sự ổn định.

Ở cấp đội tuyển, tình hình không khả quan hơn. HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar không được triệu tập do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Theo ông, cánh cửa vẫn mở nhưng điều kiện tiên quyết là cầu thủ phải đạt 100% phong độ.

Việc sa sút về thể lực và phong độ khiến Neymar đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup, mục tiêu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế. Nếu không sớm tìm lại trạng thái tốt nhất, hành trình đỉnh cao của ngôi sao Brazil có thể khép lại trong tiếc nuối.

