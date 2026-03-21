Dàn sao bóng đá lấn sân sang điện ảnh

Năm 1981, Pele từng xuất hiện trong bộ phim Escape to Victory. Tác phẩm này còn có sự góp mặt của huyền thoại Bobby Moore.
Năm 2008, tức 2 năm sau khi giải nghệ, Zidane góp mặt trong dự án phim Asterix at the Olympic Games. Cùng tham gia với huyền thoại người Pháp còn có nhiều VĐV nổi tiếng như David Beckham, Michael Schumacher và Tony Parker.
Beckham là gương mặt sáng giá được nhiều đạo diễn săn đón. Ngoài bộ phim kể trên, cựu danh thủ Manchester United còn tham gia các dự án như King Arthur: Legend of the Sword, The Man from U.N.C.L.E., The Goal! Saga và Deadpool 2.
Neymar từng xuất hiện trong một phân đoạn ngắn của series đình đám Money Heist. Anh vào vai Joao, một nhân vật sống trong tu viện nơi kế hoạch cướp Ngân hàng Tây Ban Nha được vạch ra.
Trước khi giải nghệ, Eric Cantona lấn sân sang điện ảnh và góp mặt trong bộ phim The Joy Is in the Field năm 1995. Một số tác phẩm khác có sự tham gia của ông gồm Elizabeth, Mookie, The Fortune of Living và Looking for Eric.
Ronaldinho cũng từng bất ngờ xuất hiện trong bộ phim Kickboxer: Retaliation (2018), đóng cùng võ sĩ lừng danh Mike Tyson.
Vinnie Jones là trường hợp lấn sân thành công sang điện ảnh. Cựu tiền vệ người Anh nổi tiếng với các vai diễn gai góc trong Lock, Stock and Two Smoking Barrels hay X-Men: The Last Stand, trở thành gương mặt quen thuộc tại Hollywood.
Nicolas Anelka cũng có trải nghiệm diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim Pháp Le Boulet năm 2002. Dù chỉ là vai nhỏ, cựu sao Real Madrid và Chelsea từng bày tỏ mong muốn theo đuổi điện ảnh sau khi treo giày.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.