Sự thật bức ảnh HLV Tuchel hẹn hò bạn gái cũ của Trent

Bức ảnh Thomas Tuchel chụp cùng Iris Law gây sốt trên mạng thực chất là sản phẩm do AI tạo nên.

Bức ảnh thật (trên) và sản phẩm do AI tạo ra (dưới).

Tối 20/3, HLV Tuchel quyết định không điền tên Trent Alexander-Arnold vào danh sách tập trung của tuyển Anh trong tháng này. Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ hình ảnh nhà cầm quân người Đức hẹn hò với Iris Law - bạn gái cũ của hậu vệ Real Madrid.

"Thomas Tuchel được nhìn thấy đi nghỉ mát cuối tuần trước cùng với Iris Law, bạn gái cũ của Trent Alexander-Arnold", bài đăng của một tài khoản trên X thu hút gần 5 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận sau chưa đầy 24 tiếng. Tuy nhiên, đây là sản phẩm do AI tạo nên.

Cô gái ngồi cạnh HLV Tuchel thực chất là Natalie Max. Cuối tháng 7/2022, The Sun đăng tải hình ảnh của cựu HLV Chelsea và Natalie thân mật tại hòn đảo Sardinia, Địa Trung Hải trong kỳ nghỉ dưỡng.

Sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với cô vợ nhà báo Sissi Tuchel tan vỡ, ông lập tức hẹn hò Natalie. Tình mới của chiến lược gia người Đức là bà mẹ 2 con người Brazil, kém Tuchel 13 tuổi. Cô là chủ sở hữu của công ty lớn ở London.

Trong khi đó, Iris Law - cô nàng bị ghép hình ngồi cạnh Tuchel, chia tay Alexander-Arnold vào tháng 9/2024. Cô là con gái của nam diễn viên nổi tiếng Jude Law. Một tháng sau khi chia tay Iris, cựu sao Liverpool công khai bạn gái mới là Estelle Behnke.

Nhưng sau 18 tháng hẹn hò, cặp đôi cũng được cho là đường ai nấy đi. Mối tình giữa Alexander-Arnold và Estelle không kéo dài, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cô gái 25 tuổi là một người mẫu kiêm influencer.

Estelle ở bên Alexander-Arnold trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Cô cùng anh sang Tây Ban Nha khi anh rời Liverpool để gia nhập Real Madrid vào tháng 6 năm ngoái, thậm chí còn xuất hiện trong buổi lễ ra mắt tại sân Santiago Bernabeu cùng gia đình anh.

Behnke là bạn gái gần đây nhất của Trent. Cặp đôi cũng đã đường ai nấy đi.