Lý do Tuchel loại Alexander-Arnold

  • Thứ sáu, 20/3/2026 20:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng giải thích vì sao hậu vệ của Real Madrid bất ngờ vắng mặt trong danh sách triệu tập tuyển Anh.

Thomas Tuchel gây chú ý khi không điền tên Trent Alexander-Arnold vào danh sách 35 cầu thủ tuyển Anh chuẩn bị cho loạt trận giao hữu tháng 3.

Giải thích về lựa chọn của mình, Tuchel nhấn mạnh đây hoàn toàn là quyết định chuyên môn. Ông thừa nhận việc loại Alexander-Arnold, cũng như Ollie Watkins hay Luke Shaw, không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, HLV người Đức muốn giữ sự nhất quán với những gì ông đã quan sát trong thời gian gần đây.

Thay vì Alexander-Arnold, Tuchel đặt niềm tin vào Tino Livramento, Djed Spence và Jarell Quansah. Theo ông, những cầu thủ này thể hiện tốt trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11, và phù hợp hơn với cấu trúc đội hình hiện tại.

Tuchel cũng khẳng định ông hiểu rất rõ giá trị của Alexander-Arnold. Nhà cầm quân này từng nhiều lần đối đầu và "chịu khổ" trước khả năng sáng tạo của hậu vệ người Anh khi anh còn khoác áo Liverpool. Tuy vậy, ông cho rằng thời điểm hiện tại là cơ hội để đánh giá thêm các phương án khác.

"Trent là một cái tên lớn, một tài năng lớn. Nhưng chúng tôi đã có cái nhìn rõ ràng về cậu ấy và muốn mở rộng đánh giá với những cầu thủ khác", Tuchel chia sẻ.

Quyết định này phần nào phản ánh cách tiếp cận của Tuchel trước World Cup 2026. Ông không chỉ dựa vào danh tiếng, mà đặt trọng tâm vào phong độ và sự phù hợp chiến thuật trong từng giai đoạn.

Ở chiều ngược lại, Sergio Aguero vẫn đánh giá cao Alexander-Arnold. Cựu tiền đạo Argentina cho rằng dù gặp vấn đề chấn thương và chưa đạt phong độ tốt nhất tại Real Madrid, hậu vệ này vẫn là cầu thủ đẳng cấp và có thể thành công.

Việc bị loại không đồng nghĩa cánh cửa World Cup khép lại với Alexander-Arnold. Nhưng rõ ràng, anh sẽ phải cải thiện phong độ nếu muốn trở lại trong kế hoạch của Tuchel ở giai đoạn quyết định.

Đào Trần

Trent Alexander-Arnold Djed Spence Tino Livramento Jarell Quansah Ollie Watkins Thomas Tuchel tuyển Anh

