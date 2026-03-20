Tuyển Anh rối ren trước World Cup

Hàng loạt trụ cột sa sút hoặc chấn thương khiến Tuchel đối mặt bài toán khó nhất trước thềm World Cup 2026.

Thomas Tuchel bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup với một nỗi lo lớn. Không phải chiến thuật, mà là tình trạng của các cầu thủ. Khi ông chuẩn bị công bố danh sách cho loạt trận giao hữu, đội hình tuyển Anh không còn ở trạng thái lý tưởng.

Quá nhiều cái tên quan trọng đang sa sút hoặc gặp vấn đề thể lực. Điều đó khiến những lựa chọn của Tuchel trở nên khó khăn hơn bình thường.

Chuyện gì đang xảy ra với dàn sao tuyển Anh?

Phil Foden là trường hợp tiêu biểu. Anh từng được kỳ vọng lớn khi trở lại đội tuyển vào tháng 11. Nhưng hiện tại, tiền vệ này không còn giữ được vai trò tại Man City. Foden chưa ghi bàn kể từ Giáng sinh và thường xuyên ngồi dự bị.

Cole Palmer cũng không khá hơn. Dù vừa tìm lại cảm giác ghi bàn, anh mới chỉ có hai pha lập công từ bóng sống kể từ Giáng sinh. Phong độ của cầu thủ Chelsea giảm rõ rệt so với trước.

Khu vực vốn là điểm mạnh nhất của tuyển Anh lại đang gây thất vọng. Morgan Rogers trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn. Eberechi Eze có dấu hiệu tiến bộ, nhưng thiếu sự ổn định. Jude Bellingham thậm chí chưa thi đấu từ đầu tháng 2 vì chấn thương gân kheo.

Morgan Gibbs-White có phong độ tốt, nhưng thi đấu trong một Nottingham Forest đang gặp khó. Anh cũng từng bị bỏ qua ở đợt triệu tập trước. Cơ hội dự World Cup vì thế trở nên mong manh.

Ở hai cánh, tình hình không khá hơn. Anthony Gordon nhiều khả năng đá chính, dù đang được Newcastle thử nghiệm ở vị trí tiền đạo. Điều này phần nào giúp Tuchel, bởi ông không có nhiều phương án thay thế cho Harry Kane.

Bukayo Saka vẫn là lựa chọn quen thuộc, nhưng chỉ ghi hai bàn kể từ đầu tháng 12. Phong độ của anh chưa đạt mức cao nhất. Noni Madueke được đánh giá cao, nhưng chủ yếu vẫn là phương án dự bị.

Jarrod Bowen có thể là lựa chọn theo phong độ, nhưng anh đang thi đấu trong một đội bóng phải đua trụ hạng. Những trường hợp như Elliot Anderson hay Conor Gallagher cũng tương tự.

Trong bối cảnh đó, hàng công tuyển Anh không còn là “mỏ vàng” như trước. Những cái tên được kỳ vọng nhất đều không ở trạng thái tốt.

Hàng thủ chắp vá, Tuchel chỉ còn trông vào trục chính

Vấn đề của Tuchel không dừng ở hàng công. Hàng thủ mới là nơi khiến ông lo lắng nhiều nhất.

Reece James, hậu vệ phải được tin tưởng, đang chấn thương gân kheo và có nguy cơ nghỉ dài hạn. John Stones không duy trì được thể trạng ổn định. Ezri Konsa sa sút cùng phong độ của Aston Villa.

Một số lựa chọn khác cũng không tạo được niềm tin. Djed Spence thiếu ổn định. Myles Lewis-Skelly không có nhiều cơ hội thi đấu. Nico O’Reilly thay đổi vị trí tại CLB, khiến Tuchel khó đánh giá.

Trong bối cảnh đó, những cái tên như Lewis Hall hay Tino Livramento được xem là phương án thay thế, dù kinh nghiệm ở tuyển chưa nhiều.

Ngay cả Trent Alexander-Arnold, người từng không được ưu tiên, cũng được đưa trở lại danh sách cân nhắc. Tuy nhiên, màn thể hiện ở mức “tròn vai” là chưa đủ để tạo khác biệt ở sân chơi lớn.

Điểm tựa của tuyển Anh lúc này nằm ở một trục quen thuộc gồm Jordan Pickford, Marc Guehi, Declan Rice và Harry Kane. Đây là những cái tên giữ được sự ổn định.

Nhưng chính điều đó cũng cho thấy sự mong manh. Nếu một trong những trụ cột này chấn thương, khoảng cách với phương án dự phòng là rất lớn. Những cái tên như Dean Henderson, James Trafford, Ollie Watkins hay Dominic Solanke chưa mang lại sự yên tâm tương tự.

Tuchel đã giúp tuyển Anh duy trì thành tích hoàn hảo ở vòng loại. Nhưng khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup, ông đối mặt một thực tế khác.

Phong độ và thể trạng cầu thủ không nằm trong tầm kiểm soát của HLV. Và nếu tình hình không cải thiện, tuyển Anh có thể bước vào giải đấu lớn nhất thế giới với nhiều dấu hỏi hơn là câu trả lời.